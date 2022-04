Alaba hatte in der vergangenen Woche mit leichten Adduktorenproblemen zu kämpfen. Schon beim Auswärtsspiel in Osasuna (3:1) hatte Ancelotti seinen Abwehrchef zur Pause in der Kabine lassen müssen.

Dass Alaba im Hinspiel bei den Citizens überhaupt auflaufen konnte, entschied sich erst im Abschlusstraining, wie der Real-Coach vor der Begegnung auf der Pressekonferenz verriet. Möglicherweise kam der Einsatz zu früh.

Ad

"Wir werden Alabas Zustand bewerten", sagte Ancelotti nach dem Spektakel in Manchester und gab zu: "Er hat sich in den vergangenen Tagen unwohl gefühlt."

Champions League Pressestimmen zum Thriller von Manchester: "Benzema hält Madrid am Leben" VOR EINER STUNDE

Am Dienstagabend nach der Partie gegen City hatten die Königlichen noch keine Details zur Verletzung des ehemaligen Bayern-Stars veröffentlicht.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Sieben-Tore-Spektakel! Manchester City feiert Heimsieg gegen Real

Ex-Münchner beliebt: Real-Star schwärmt über "großartigen" Alaba

Bundesliga Blau-Gelb statt Schwarz-Gelb: BVB und Kiew setzen Zeichen für den Frieden VOR 6 STUNDEN