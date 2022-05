Toni Kroos und David Alaba. Das Champions-League-Finale der Saison 2021/2022 ist Geschichte. Real Madrid holt zum 14 Mal den Henkelpott . Ein besonderes Märchen für die beiden Ex-Bayernund

Für Kroos ist es bereits der fünfte Gewinn des Henkelpotts. Damit schreibt der Greifswalder Fußball-Geschichte vor den Augen seiner Familie: Ehefrau Jessica sowie die Kinder Amelie Fin und Leon.

Für Alaba ist es nach den beiden Champions-League-Titeln mit dem FC Bayern München der dritte Triumph in der Königsklasse.

Eurosport fasst für Euch die Stimmen der beiden Topstars von Real Madrid sowie zahlreiche weitere Aussagen kompakt zusammen.

Toni Kroos: "Ein ganz besonderer Titel"

"Ich bin ganz ehrlich, ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass wir das Champions-League-Finale erreichen würden. Dass ich jetzt meinen fünften Titel in der Königsklasse gewinne, ist unglaublich. Das muss ein paar Tage sacken. Ich habe im Stadion geschaut, wo meine Familie ist, weil es ein ganz besonderer Titel für mich ist.

Heute war meine ganze Familie im Stadion mit allen Kindern. Ich habe immer gesagt, ich habe die Champions League schon das eine oder andere Mal gewonnen, aber ich will einmal erleben, dass alle Kinder dabei sind. Das war heute der Fall und es nicht zu beschreiben, wie schön das ist.

Carlo Ancelotti hat einfach nur danke gesagt. Diesen Dank können wir nur zurückgeben. Ich kenne keinen Trainer, der so nahe an der Mannschaft dran ist. Wir wussten, dass Liverpool ein super Team ist und wir haben ihnen einen großen Fight geliefert."

David Alaba: "Glauben an unsere Stärke und dann schlagen wir zu"

"Es ist schwierig in Worte zu fassen. Jedes Finale schreibt seine eigene Geschichte. Es ist immer etwas Besonderes auf der größten Fußballbühne stehen zu dürfen, man sieht hier ja auch die Atmosphäre. Das ist nicht nur heute so, sondern schon die ganze Woche. Es ist unfassbar und dafür bin ich sehr dankbar.

Der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Der Glaube, den wir diese Saison haben, ist unglaublich. Wir werden nicht nervös, glauben an unsere Stärken und dann schlagen wir zu. Nicht nur heute, das haben wir dieses Jahr schon öfter gesehen. Der Charakter der Mannschaft ist etwas Besonderes."

Carlo Ancelotti: "Mannschaft mit tollem Charakter"

"Ich kann es noch nicht fassen. Wir blicken auf eine fantastische Saison zurück. Es war ein schwieriges Spiel, aber wir haben es sehr gut gemacht. Auch heute war es in der ersten Halbzeit alles andere als einfach, aber in der zweiten Hälfte haben wir uns grandios geschlagen.

Mir fehlen die Worte, jetzt bin ich Rekordhalter in der Champions League mit vier Siegen. Das Wichtigste für mich ist aber, dass wir eine grandiose Saison hatten und eine wunderbare Mannschaft mit tollem Charakter. Mehr gibt es nicht hinzuzufügen."

Jürgen Klopp: "Vielleicht sehen wir uns in Istanbul wieder"

"Die Saison war großartig, aber in diesem Moment denke ich nicht daran, sondern an diese Niederlage. Aber jetzt ist es, wie es ist. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, zumindest in der ersten Hälfte, auch wenn es nicht perfekt war. Der Gegner war wahnsinnig stark und ist im Spielverlauf immer besser geworden. Real war sehr gut aufgestellt, deswegen war es kompliziert.

Dann haben wir das entscheidende Gegentor bekommen. Carvajal wollte schießen, Vinicius Júnior war da - so ist das nun mal. Es ist nie gut, ein Gegentor zu bekommen, gerade so eines, dass alles entscheidet. Die Jungs haben wirklich alles gegeben. Wir haben eigentlich so gespielt, wie wir es vorhatten. Wir haben viele Torschüsse gehabt, viele Möglichkeiten kreiert.

Wir hätten den Druck in der zweiten Halbzeit aufrecht erhalten sollen. Das Finale zu erreichen ist schon ein gewisser Erfolg, auch wenn es nicht das ist, was wir uns erträumt haben. Wenn ein Torwart Man of the Match ist, weißt du, dass es scheiße gelaufen ist. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir zurückkommen, weil die Jungs eine super Mannschaft sind. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr im Finale von Istanbul wieder. Mal sehen."

Thibaut Courtois: "Ich werde nicht genug respektiert"

"Heute musste ich ein Finale für meine Karriere gewinnen, für all die harte Arbeit, um meinem Namen Respekt zu verschaffen, denn ich glaube, ich werde nicht genug respektiert, besonders in England. Selbst nach einer großartigen Saison habe ich viel Kritik einstecken müssen. Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft.

Wir haben durchgehalten, und wenn ich gebraucht wurde, war ich für die Mannschaft da. Wir haben einige der besten Klubs der Welt geschlagen. Manchester City und der FC Liverpool waren in dieser Saison einfach unglaublich. Sie haben in der Premier League bis zum Schluss gekämpft, Liverpool hat zwei Pokale gewonnen und sie waren wirklich stark. Wir haben heute ein tolles Spiel gemacht. Wir hatten eine Chance und haben sie genutzt."

