Die Konzentration und der körperliche Einsatz seien nach der Anfangsviertelstunde zurückgegangen, so Tuchel.

"Wenn man nachlässt, vielleicht fünf, zehn Prozent, zeigt sich das. Dann verwalten wir nur die Ergebnisse, verändern unser Verhalten je nach Zwischenstand und werden dafür bestraft", monierte der 48-Jährige.

Ad

Dies sei nicht nur gegen Zenit passiert, sondern zuletzt schon in der Premier League bei der 2:3-Niederlage gegen West Ham.

Champions League Benfica-Coach bedankt sich bei Bayern: "Wäre nicht möglich gewesen" VOR 2 STUNDEN

Durch einen Treffer von Nationalspieler Werner (2. Minute) waren die Blues gegen Zenit zunächst in Führung gegangen. Claudinho (38.) und Sardar Azmoun (41.) drehten daraufhin das Spiel für die Russen.

"Die Reaktion war gut, das zeigt mir, dass es keine Frage ist, ob wir es können, denn wir haben die Fähigkeiten. Wenn wir plötzlich zwei Gegentore kassieren, zeigen wir eine Reaktion", meinte Tuchel: "Aber wenn wir in Führung liegen, geben wir sie wieder ab, so wie heute."

FC Chelsea droht Hammerlos im Achtelfinale

Damit bezog sich der Trainer auf die zweite Halbzeit, in der Romelu Lukaku (62.) und wiederum Werner (85.) Chelsea erneut in Front brachten.

Tuchel weist Journalist zurecht: "Das finde ich nicht nett"

"In den letzten sechs Minuten haben wir erneut angefangen, die Bälle zurückzuspielen. Wir haben nicht mehr mit derselben Aggressivität angegriffen und denselben Hunger gezeigt. Wir wurden dann gleich bestraft", meinte Tuchel wütend.

Kurz vor Abpfiff glich nämlich Magomed Ozdoev (90.) für Zenit aus. Für Chelsea bedeutete das Unentschieden in St. Petersburg am Ende nur den zweiten Platz in Gruppe H hinter Juventus Turin. Somit drohen den Londonern im Achtelfinale gleich zwei Hochkaräter: der FC Bayern und Real Madrid.

Weitere potenzielle Gegner sind noch der OSC Lille und Ajax Amsterdam. Aufgrund der Regelung, dass Mannschaften aus derselben nationalen Liga nicht gegeneinander gelost werden können, sind Duelle mit den weiteren Gruppensiegern Manchester City, dem FC Liverpool und Manchester United in der Runde der besten 16 nicht möglich.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Barça-Monster Müller

Achtung, BVB! Auch Bellingham in Premier League heiß begehrt

Champions League 50. Champions-League-Tor! Müller zieht mit Henry gleich VOR 9 STUNDEN