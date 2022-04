Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon. Das Spiel beginnt am Mittwoch, 13. April, um 21:00 Uhr.

Das Hinspiel ging mit 3:1 an die Mannschaft von Jürgen Klopp. Liverpool hat also im Rückspiel an der heimischen Anfield Road beste Chancen, sich das Halbfinalticket zu sichern.

Ad

FC Bayern München warten. Allerdings muss sich der deutsche Rekordmeister zunächst Auf den Sieger der Partie könnte im Halbfinale derwarten. Allerdings muss sich der deutsche Rekordmeister zunächst gegen den FC Villarreal durchsetzen

Bundesliga Wenn Lewandowski geht: Das sind die Nachfolge-Kandidaten VOR 10 STUNDEN

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zum Match zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon in der Champions League.

FC Liverpool - Benfica Lissabon live im TV

Die Partie zwischen dem FC Liverpool und Benfica Lissabon wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Champions League: Liverpool - Benfica im Livestream

Einen Livestream zum Viertelfinal-Rückspiel gibt es bei "DAZN". Die Übertragung startet um 20:30 Uhr.

Champions League: Liverpool - Lissabon im Liveticker

FC Liverpool und Benfica im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zur Eurosport.de berichtet vom Match zwischen demundim Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zur Champions League

Tore & Tricks am Fließband: PSG-Stars liefern Show bei Schützenfest

Ligue 1 Lange Streichliste: Draxler und Kehrer vor Abschied aus Paris VOR 11 STUNDEN