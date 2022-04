Am Mittwoch, den 27. April, empfängt der FC Liverpool den FC Villarreal im Halbfinale der Champions League. Das Hinspiel beginnt um 21:00 Uhr MESZ.

Liverpool hat gegen Benfica Lissabon . Nach einem klaren Sieg im Hinspiel konnte sich die Mannschaft von Jürgen Klopp ein Unentschieden im Rückspiel leisten. hat gegen das Ticket für die Vorschlussrunde gelöst . Nach einem klaren Sieg im Hinspiel konnte sich die Mannschaft vonein Unentschieden im Rückspiel leisten.

Ad

Villarreal gelang die große Überraschung gegen den FC Bayern München. Die Spanier warfen den deutschen Rekordmeister gelang die große Überraschung gegen den. Die Spanier warfen den deutschen Rekordmeister im Viertelfinale aus dem Wettbewerb

Bundesliga Gündogan nimmt BVB in die Pflicht: Nur so klappt's mit der Bayern-Jagd 23/04/2022 AM 08:00

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Halbfinals in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal.

Champions League: Liverpool - Villarreal live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und den Bayern-Bezwingern wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

FC Liverpool - FC Villarreal im Livestream

Das Spiel zwischen Liverpool und Villarreal wird im Livestream bei "DAZN" gezeigt. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet um 20:30 Uhr.

Champions League: Liverpool - Villarreal im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier erfahrt Ihr, wer sich die beste Ausgangsposition für den Einzug ins Champions-League-Finale herausspielt.

Liverpool - Villarreal Übertragung: Die Ausgangslage vor dem Halbfinale

Während Liverpool zum dritten Mal in fünf Saisons im Halbfinale der UEFA Champions League steht, erreichte Villarreal diese Phase bislang nur einmal – vor 16 Jahren, als man schlussendlich an einem Gegner aus England scheiterte. In dieser Saison hat man nach starken Auswärtsergebnissen gegen Juventus und Bayern München allerdings Grund zur Hoffnung. Liverpool hat in dieser Saison in der K.-o.-Runde im heimischen Stadion noch kein Spiel gewonnen. Von fünf K.-o.-Spielen zuhause in der UEFA Champions League gegen spanische Gegner gewann man nur zwei Partien (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Beide Teilnahmen an der K.-o.-Runde Villarreals bislang endeten gegen englische Teams. Zudem konnte man keines von insgesamt zwölf Champions-League-Spielen gegen ein Team aus der Premier League gewinnen.

Liverpool - Villarreal live: Jürgen Klopp warnt vor "Gelbem U-Boot"

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat den Champions-League-Halbfinalgegner und Bayern-Bezwinger FC Villarreal und Trainer Unai Emery in den höchsten Tönen gelobt. "Ich hatte vorher viel Respekt vor Unai Emery und Villarreal", sagte Klopp vor dem Hinspiel am Mittwoch an der Anfield Road. "Weil ich die Spiele gegen Bayern und Juve, natürlich nur mit einem Auge, gesehen habe." Die Reds wollen es gegen die Spanier aber besser machen als der deutsche Rekordmeister, der im Viertelfinale an den Spaniern gescheitert war. | Zum Bericht

Liverpool - Villarreal live: Francis Coquelin tritt vor Halbfinale der Champions League gegen FC Bayern nach

Liverpool und Villarreal trat Francis Coquelin öffentlich gegen den FC Bayern München nach. Der Mittelfeldmotor der Spanier, der maßgeblich am Viertelfinal-Triumph über dem deutschen Rekordmeister beteiligt war, kritisierte die Überheblichkeit, welche die Münchner an den Tag gelegt hätten. "Es hat ein wenig an Demut gefehlt. Ich kann das aber bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn man die größere Mannschaft ist", erklärte er gegenüber der "Daily Mail". Den FC Liverpool schätzt Coquelin übrigens "stärker als Bayern" ein. | Im Vorfeld des Halbfinals zwischentrat Francis Coquelin öffentlich gegen den FC Bayern München nach. Der Mittelfeldmotor der Spanier, der maßgeblich am Viertelfinal-Triumph über dem deutschen Rekordmeister beteiligt war, kritisierte die Überheblichkeit, welche die Münchner an den Tag gelegt hätten. "Es hat ein wenig an Demut gefehlt. Ich kann das aber bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn man die größere Mannschaft ist", erklärte er gegenüber der "Daily Mail". Denschätzt Coquelin übrigens "stärker als Bayern" ein. | Zum Bericht

Haaland auf Lewandowski-Level? "Er ist noch lange nicht so weit!"

Premier League Salah lässt Zukunft in Liverpool offen: "Es geht nicht nur ums Geld" 23/04/2022 AM 07:58