Am Dienstag, den 26. April, steht das Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid in der Champions League auf dem Programm. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Das Halbfinale wird im Etihad-Stadium in Manchester ausgetragen. Es geht um eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 4. Mai in Madrid.

ManCity hat sich im Viertelfinale knapp gegen Reals Stadrivalen Atlético Madrid durchgesetzt. Real Madrid reichte nach einem Hinspielsieg eine knappe Niederlage im Rückspiel gegen den FC Chelsea.

Hier gibt es alle Informationen zum Halbfinale der Champions League.

Champions League: ManCity - Real live im TV

Das Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Manchester City - Real Madrid im Livestream

Champions League aus Manchester wird bei Ein Livestream zum Halbfinal-Hinspiel deraus Manchester wird bei "Amazon Prime" angeboren. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

Champions League: ManCity - Real Madrid im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Champions League auf dem Laufenden.

Manchester City - Real Madrid live: Erfolgreiche Generalprobe für ManCity vor Halbfinale gegen Real

Manchester City hält in der Premier League weiterhin Kurs auf die achte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und feierte beim famosen 5:1-Erfolg über Watford gleichzeitig eine erfolgreiche Generalprobe für das Halbfinale gegen Real Madrid in der UEFA Champions League (Dienstag ab 21 Uhr Champions League eine derartige Topleistung abliefern kann? Wenn es nach Pep Guardiola geht, könnte beim 25-Jährigen der Knoten geplatzt sein. hält in der Premier League weiterhin Kurs auf die achte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und feierte beim famosen 5:1-Erfolg über Watford gleichzeitig eine erfolgreiche Generalprobe für das(Dienstag ab 21 Uhr live im Ticker bei Eurosport.de ). Man of the Match - Gabriel Jesus. Der Brasilianer vollendete einen Viererpack und gab vor dem wohl wichtigsten Heimspiel der Saison einen Warnschuss Richtung Madrid ab. Aber ob Jesus auch in dereine derartige Topleistung abliefern kann? Wenn es nachgeht, könnte beim 25-Jährigen der Knoten geplatzt sein. Der Spanier verglich seinen Schützling vor Kurzem sogar mit Barca-Legende Hristo Stoichkov . | Zum Spielbericht

