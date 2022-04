Am Mittwoch, den 6. April, muss der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League beim FC Villarreal antreten. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Der FC Bayern hat sich im Achtelfinale gegen den FC Salzburg durchgesetzt. Nach einem 1:1 im Hinspiel gewannen die Münchner das Rückspiel in der Allianz Arena überlegen mit 7:1.

Villarreal schlug etwas überraschend Juventus Turin. Die Spanier gewannen dabei das Rückspiel in Turin deutlich mit 3:0 und sorgten für jede Menge Frust bei der Alten Dame.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals in der Champions League zwischen dem FC Villarreal gegen den FC Bayern München.

Das Spiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Einen Livestream zum Auftritt des deutschen Rekordmeisters beim FC Villarreal gibt es bei "DAZN" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Champions League auf dem Laufenden.

Bisher sind die beiden Vereine erst zweimal aufeinandergetroffen. Die Duelle fanden während der Gruppenphase der UEFA Champions League in der Saison 2011/12 statt. Die Bayern gewannen beide Partien und wurden im Anschluss Gruppensieger.

Bayerns Bilanz bei spanischen Klubs steht bei 8 Siegen, 7 Unentschieden und 15 Niederlagen. Ein 4:0-Heimsieg gegen Atlético am 1. Spieltag der vergangenen Saison beendete einen Lauf von drei Heimspielen ohne Sieg. Der Sieg in dieser Spielzeit in Barcelona war gerade mal der zweite in den letzten neun Gastspielen in Spanien (2 Unentschieden, 5 Niederlagen).