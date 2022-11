Der FC Bayern München ist mit sechs Siegen aus sechs Spielen nur so durch die Vorrundengruppe C der Champions League mit Inter Mailand (2:0/2:0), dem FC Barcelona (2:0/3:0) und Viktoria Pilsen (5:0/4:2) gecruist.

Zum dritten Mal in vier Jahren schlossen die Münchner damit die Gruppenphase mit der Maximalpunktzahl ab - so oft wie kein anderer Klub in der Geschichte der Königsklasse bislang.

Für die Auslosung am Montag, 7. November, 12:00 Uhr in Nyon/Schweiz haben sich die Bayern damit eine gute Ausgangsposition geschaffen, schließlich kann ihnen dort "nur" ein Gruppenzweiter zugelost werden.

Neben dem FC Bayern haben es aus Bundesliga-Sicht auch Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in die Runde der letzten 16 geschafft. Für die Eintracht ist das bei der ersten Champions-League-Teilnahme gleich ein riesiger Erfolg.

FC Bayern gegen Liverpool besonders wahrscheinlich

Alle drei haben sich als Gruppenzweite qualifiziert - was die Sache paradoxerweise für den FC Bayern unangenehm macht.

Im Achtelfinale der Champions League kann man nämlich neben dem Klub aus der Vorrundengruppe auch nicht auf Klubs aus dem eigenen Verband treffen.

Bedeutet: Für Bayern fallen mit Inter, BVB, Frankfurt und Leipzig also gleich vier Möglichkeiten weg - und macht damit ausgerechnet ein Achtelfinal-Duell mit dem FC Liverpool, Sieger der Saison 2018/19 und Vorjahresfinalist, besonders wahrscheinlich!

Deutscher Klub gegen Napoli?

Liverpool kann nämlich als Zweiter der Gruppe A weder auf den Gruppensieger SSC Neapel, noch auf die englischen Gruppenersten Tottenham Hotspur (Gruppe D), FC Chelsea (Gruppe E) oder Manchester City (Gruppe G) treffen - bleiben ebenfalls nur vier mögliche Gegner.

Da sich beide Wahrscheinlichkeiten aufrechnen, ist also ein Duell zwischen Bayern und der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp zu 37,12 Prozent wahrscheinlich - der Top-Wert aller möglichen Auslosungsszenarien.

Bayern könnte sonst nur noch auf Paris Saint-Germain, den AC Mailand oder den FC Brügge (alle 19,46 Prozent Wahrscheinlichkeit) treffen.

Für die anderen drei deutschen Vereine ist dagegen ein Duell mit Napoli am wahrscheinlichsten.

Champions League Auslosung: Die Lostöpfe

GRUPPENSIEGER GRUPPENZWEITE SSC Neapel (ITA) FC Liverpool (ENG) FC Porto (POR) FC Brügge (BEL) FC Bayern (GER) Inter Mailand (ITA) Tottenham Hotspur (ENG) Eintr. Frankfurt (GER) FC Chelsea (ENG) AC Mailand (ITA) Real Madrid (ESP) RB Leipzig (GER) Manchester City (ENG) Bor. Dortmund (GER) Benfica (POR) Paris St.-Germain (FRA)

Wahrscheinlichkeiten (in Prozent):

TEAMS SGE RBL BVB Neapel 22,22 21,34 22,22 Porto 13,75 13,30 13,75 Bayern - - - Spurs - 17,41 18,14 Chelsea 17,95 17,23 17,95 Real M. 14,20 - 14,20 ManCity 18,14 17,41 - Benfica 13,75 13,30 13,75

TEAMS Liverpool Brügge Inter Milan PSG Neapel - 17,11 - - 17,11 Porto 20,80 - 14,22 13,40 10,79 Bayern 37,12 19,46 - 19,46 19,46 Spurs - 13,88 18,89 17,80 13,88 Chelsea - 13,90 19,08 - 13,90 R. Madrid 21,28 10,98 14,70 13,65 10,98 ManCity - 13,88 18,89 17,80 13,88 Benfica 20,80 10,79 14,22 13,40 -

Wahrscheinlichkeiten deutsche Klubs:

FC Bayern

37,12 % FC Liverpool

19,46 % Paris Saint-Germain

19,46 % AC Mailand

19,46 % FC Brügge

Borussia Dortmund

22,22 % SSC Neapel

18,14 % Tottenham Hotspur

17,95 % FC Chelsea

14,20 % Real Madrid

13,75 % Benfica

13,75 % FC Porto

RB Leipzig

21,34 % SSC Neapel

17,41 % Manchester City

17,41 % Tottenham Hotspur

17,23 % FC Chelsea

13,30 % Benfica

13,30 % FC Porto

Eintracht Frankfurt

22,22 % SSC Neapel

18,14 % Manchester City

17,95 % FC Chelsea

14,20 % Real Madrid

13,75 % Benfica

13,75 % FC Porto

Ein kleiner Vorteil für die Münchner: Als Gruppensieger haben sie immerhin im Achtelfinal-Rückspiel Heimrecht.

Das hatte den Bayern allerdings in Liverpools Titel-Saison 2018/19 wenig gebracht, als man in eben dieser Runde gegen Liverpool nach einem 0:0 an der Anfield Road durch ein 1:3 in der Allianz Arena ausschied; Sadio Mané - jetzt Münchner - gehörte damals zu den Torschützen der Reds, der Senegale traf sogar doppelt (29./84.).

Die Hinspiele des Achtelfinals steigen am 14. und 15. Februar sowie am 21./22. Februar. Die Rückspiele gehen am 7./8. und 14./15. März 2023 über die Bühne. Anpfiff ist jeweils um 21:00 Uhr.

