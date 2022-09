Fußball

Barça-Coach Xavi adelt Neuzugang Robert Lewandowski: "Er ist ein natürlicher Anführer für die Mannschaft"

Der FC Barcelona trifft in der Champions-League-Gruppenphase auf Bayern München und will sich in der Allianz Arena revanchieren. Xavi schwärmt vor dem Spiel von seinem Stürmer-Star Robert Lewandowski.

