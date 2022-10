Fußball

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hadert mit Pleite gegen Porto: "Emotionaler Zustand spielt eine Rolle"

Nach dem 0:2 gegen Porto in der Champions League hadert Leverkusen-Coach Gerardo Seoane mit den unterschiedlichen Auftritten seines Teams in den beiden Halbzeiten. Die aktuell schwierige Situation habe hier sicher nicht geholfen, so der Schweizer.

00:00:56, vor 9 Minuten