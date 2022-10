Übertragung Borussia Dortmund - Manchester City live im TV, Livestream und Liveticker - Champions League Gruppe

BVB - Manchester City live im TV, Livestream und Liveticker: Am Dienstag, 25. Oktober, tritt Borussia Dortmund gegen ManCity an. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Es handelt sich um ein Duell der Gruppe C in der Champions League. Am fünften Spieltag der Gruppenphase werden die Weichen für die Teilnahme an der K.o.-Runde gestellt. Hier gibt es alle Informationen zu BVB - ManCity in der Champions League.