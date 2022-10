Edin Terzic ist jung, voller Tatendrang, gibt eher den Kumpeltyp-Coach als den beinharten Schleifer. Am vergangenen Samstagabend verdunkelte sich die Miene des BVB-Trainers, als er Stellung zu der Leistung seiner Mannschaft beziehen sollte.

Es sei zum wiederholten Male passiert, "dass wir Spiele, die wir komplett kontrollieren, einfach hergeben", erklärte er mit Blick auf die zwischenzeitliche 1:0-Halbzeitführung beim 1. FC Köln, die aufgrund der leidenschaftlichen Domstädter nach dem Seitenwechsel nicht mehr allzu lange Bestand hatte und nach 90 Minuten in einem 2:3 aus Dortmunder Sicht gipfelte.

Die Niederlage am Rhein ist laut Terzic ein weiterer Beleg dafür, "woran es seit Jahren hapert, um konstant oben anzuklopfen". Der 39-Jährige weiter: "Wir waren nicht bereit, die letzten drei, vier Schritte zu gehen." Ein weiterer Tropfen in ein Fass, das die Verantwortlichen in Dortmund eigentlich gerne versiegelt hätten: das Fass der Mentalitätsfragen.

Terzics Kritik war freilich an sein gesamtes Team gerichtet, dennoch stand mit Niklas Süle vor allem ein Spieler sinnbildlich für das Dortmund-Dilemma. Hielt sich der ehemalige Bayern-Verteidiger in Durchgang eins noch schadlos, agierte er sowohl im Vorfeld des ersten Gegentors durch Florian Kaintz als auch bei Dejan Ljubicics 1:3 einigermaßen konfus und ließ die nötige Konsequenz gänzlich vermissen.

"Sky"-Experte vergleicht Süle mit Waschbär

Ein Abwehr-Gebaren, das "Sky"-Experte Erik Meijer mit einem eigenartigen Vergleich umschrieb. An der Studio-Leinwand erklärte der ehemalige Bundesligaprofi, was Süle bei den genannten Gegentreffern falsch gemacht habe. Süle, der über die Statur eines Bären verfüge, habe aufgrund seines fehlenden Bisses "wie ein Waschbär" ausgesehen.

Tatsächlich ließ Süle seinen Gegenspieler mit freundlicher Distanz gewähren, der Österreicher bedankte sich artig und drehte zum Jubel ab. Es passte irgendwie ins unglückliche Bild, das Süle – zumindest in der Bundesliga – seit seinem Wechsel bislang abgibt. Gegen Werder Bremen kam er am dritten Spieltag zu seinem BVB-Debüt im deutschen Oberhaus.

In der 62. Minute wurde der gebürtige Frankfurter seinerzeit beim Stand von 1:0 eingewechselt. Dortmund baute die Führung später aus – und brach in den letzten sechs Minuten in beispielloser Manier zusammen, sodass die Hanseaten am Ende noch als Sieger vom Platz gingen. Süle machte besonders beim entscheidenden Treffer durch Oliver Burke keine gute Figur.

Gegentorflut in Leipzig

Die Konsequenz: Im Anschluss nahm er in der Liga zweimal in Folge auf der Bank Platz (Dortmund gewann gegen Hertha und Hoffenheim jeweils 1:0, Anm. d. Red.). Erst Anfang September, beim Duell mit RB Leipzig, feierte er seine Dortmunder Bundesliga-Startelfpremiere. Abermals setzte es drei Gegentore (0:3) für die Borussen.

Die Zahlen sind in der Liga ernüchternd, wenn Süle länger als 20 Minuten auf dem Platz steht, in der Champions League lief es für den 27-Jährigen, der zweimal über die volle Distanz spielte, beim 3:0 gegen Kopenhagen und beim unglücklichen 1:2 bei Manchester City immerhin etwas besser.

Dennoch: Süle vermochte noch nicht zum erhofften Abwehrchef zu avancieren. Auch, weil sein Start – und das gehört mit zur Wahrheit – alles andere als glücklich verlief. Schon im ersten Pflichtspiel, in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen 1860 (3:0), zog sich der Hüne eine Muskelverletzung zu, die ihn gleich mehrere Wochen außer Gefecht setzte.

Kehl stellt Forderung

Nach seiner Rückkehr sah er sich gemäß seines Rufs als Bonvivant, der dem Verzehr von Fastfood nicht völlig abgeneigt ist, mit dem Vorwurf konfrontiert, fitnesstechnisch nicht auf der Höhe zu sein. "Er kann zulegen und das erwartet er auch von sich", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl Ende August bei "Sky 90". Er schob nach: "Er möchte nicht eingewechselt werden, sondern von Anfang an spielen. Wir haben insgesamt eine gute Innenverteidigung, er wird sich dem Konkurrenzkampf stellen müssen. Er wird sicher ein Stück fitter werden müssen, aber das hat auch mit der einen oder anderen Verletzung zu tun."

Mittlerweile sind beinahe sechs Wochen ins Land gegangen, in denen Süle seinen Wunschstatus als unangefochtener Stammspieler noch nicht untermauert hat, in der Regel verteidigt Mats Hummels neben dem gesetzten Neuzugang Nico Schlotterbeck. Gegen Köln hatte der Routinier aufgrund einer Verletzung passen müssen, auch die Partie am Mittwochabend beim FC Sevilla ( 21:00 Uhr im Liveticker ) kommt zu früh für Hummels.

Duell mit Sevilla, Wiedersehen mit Bayern

Dementsprechend wird Süle in Andalusien aller Voraussicht nach die nächste Chance bekommen, endlich für Sicherheit zu sorgen. "Wir werden versuchen, die Dinge offen und ehrlich anzusprechen und hart daran arbeiten, dass sie nicht wiederkommen", sagte Terzic nun, als er auf seinen kleinen Rundumschlag vom Wochenende angesprochen wurde.

Er schob nach: "Ich bin mir sicher, dass es trotzdem wieder ein Spiel geben wird, in dem wir diese Phase haben, die uns den Sieg kostet. Aber das darf nicht so häufig kommen. Wir müssen eine gewisse Stabilität reinbekommen." Eine Ansage an alle, eine Ansage an Süle - nicht nur mit Blick auf das Aufeinandertreffen mit Sevilla, sondern besonders hinsichtlich des Wiedersehens mit dessen Ex-Arbeitgeber Bayern München am kommenden Samstag.

