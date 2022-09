"Es hat bis zur Schlussphase sehr gut funktioniert", analysierte BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz nach der bitteren 1:2-Niederlage bei Manchester City etwas geknickt.

Man habe den Gegner im Vorfeld perfekt analysiert, was nicht leicht gewesen sei, weil ManCity seine Tore auf verschiedenste Art und Weisen schieße. Der Plan sei es deshalb gewesen, "das Zentrum gut schließen, um den Ball vor uns zu behalten. ManCity neigt dann dazu, diagonale Bälle zu spielen. Das ist alles genauso passiert."

Um eine Weltklasse-Mannschaft wie die von Pep Guardiola 80 Minuten in Schach zu halten und das Zentrum gegen herausragende Offensivakteure wie Kevin De Bruyne oder Bernardo Silva zu verdichten, braucht es Spieler, die bereit sind, 90 Minuten über die eigene Schmerzgrenze hinauszugehen. Spieler, die das eigene Spiel hinten anstellen können, um das des Gegners zu verhindern.

In der erfolgreichen Ära unter Jürgen Klopp, aus der für den BVB zwei Meisterschaften, ein DFB-Pokalsieg und das Champions-League-Finale hervorgingen, war das Sven "Manni" Bender. In der noch jungen "Ära" Terzic verkörpert Neuzugang Salih Özcan zuweilen ebenjenen Spielertypen.

Özcan bringt Aggressivität zurück ins BVB-Spiel

"Salih geht es nicht darum, dass der Fußball sexy aussieht. Er erledigt die wichtigen Dinge, damit andere glänzen können", hatte Terzic Özcan nach dessen überzeugendem Pflichtspieldebüt bei Hertha BSC am 4. Bundesligaspieltag (1:0) beschrieben.

Im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" erklärte Özcan unlängst selber, was sein Trainer damit meint. "Sexy Fußball ist Hacke, Spitze, eins, zwei, drei. Das ist Fußball für die Galerie, vielleicht auch manchmal für die Fans. Für mich ist es auf dem Feld wichtiger, die Zweikämpfe zu gewinnen, kein Gegentor zu kassieren. Im Spiel gibt es wichtige Momente, in denen man dagegenhalten muss. Dafür bin ich da."

Im Etihad Stadium hielt Özcan bis zu seiner Auswechslung in der 88. Minute dagegen. Terzic rückte von seinem in der Bundesliga präferierten 4-2-3-1 ab, brachte den 24-Jährigen zusammen mit Jude Bellingham und Emre Can in einem Dreiermittelfeld. Dort agierte er als aggressive Leader, scheute keinen Zweikampf, ging den Citizens mit seiner giftigen Art merklich auf die Nerven.

Salih Özcan im Zweikampf mit Erling Haaland Fotocredit: Getty Images

Zudem war er unermüdlicher Antreiber im Umschaltspiel. Özcan hatte nicht nur den ersten Abschluss der Dortmunder auf den Kasten von Ederson (16.), sondern auch entscheidenden Anteil am 1:0 durch Bellingham (58.). Einen Eckball von Giovanni Reyna verlängerte er per Kopf am kurzen Pfosten auf Marco Reus, der dann auf den Torschützen flankte.

Salih Özcan: Ausgebildet auf der Matte in Ehrenfeld

Özcan ist der Spielertyp, der dem BVB in den vergangenen Jahren gefehlt hatte. Emre Can wurde im Januar 2020 als Mentalitätsspieler für das Mittelfeld von Juventus Turin geholt, konnte die hohen Erwartungen aber bis heute nicht vollends erfüllen. Özcan hingegen lieferte einen annähernd perfekten Start ab und hat die Nase im defensiven Mittelfeld aktuell klar vorne. Diesen steilen Aufstieg hat er zu nicht unerheblichen Teilen einer Vergangenheit auf der Ringermatte zu verdanken.

Im Ringer-Club Ehrenfeld wurde er in 15 Jahren zu dem kompromisslosen Zweikämpfer geformt, der er heute ist. "Ich wollte mich immer mit den älteren Brüdern messen. Wir sind mit dem Ringen aufgewachsen, ich bin immer mit ihnen zum Training gegangen. Mein Vater hat viel Wert darauf gelegt, dass ich neben dem Fußball einen anderen Sport als Ausgleich betreibe", verriet Özcan den "Ruhr Nachrichten". "Eine gewisse Härte auch mir selbst gegenüber und eine gute körperliche Stabilität habe ich sicherlich dem Ringen zu verdanken."

Salih Özcan im Zweikampf mit Kevin De Bruyne Fotocredit: Getty Images

Diese Stabilität kommt dem BVB zugute. Aktuell ist Özcan aus der ersten Elf nicht wegzudenken und mausert sich langsam, aber sicher zum Anführer. "Hier beim BVB kann jeder Verantwortung übernehmen und sollte das auch tun", sagt Özcan mit Bestimmtheit. Für ihn persönlich bedeute das, "der Mannschaft den bestmöglichen Salih Özcan" anzubieten. "Jede Mannschaft braucht einen Spieler, der vor der Abwehrkette absichert, Räume schließt, Zweikämpfe gewinnt und die Arbeit macht. Es kann nicht jeder Tore schießen und sich bejubeln lassen."

In Dortmund werden sie froh sein, den "neuen Manni Bender" gefunden zu haben.

