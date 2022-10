Fußball

Champions League: Barça-Trainer Xavi hofft auf ein "Wunder" gegen den FC Bayern München

Der FC Barcelona steht in dieser Champions-League-Saison bereits in der Gruppenphase mit dem Rücken zur Wand. Trainer Xavi will trotzdem nicht aufgeben und hofft auf ein Wunder. Die Aussagen des Trainers im Video.

00:00:37, vor 2 Stunden