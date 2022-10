Fußball

Champions League: BVB-Coach Edin Terzic fordert konstante Leistung gegen Manchester City

In der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem BVB und Manchester City. Edin Terzic spricht über die inkonstante Leistungen seines Teams in dieser Saison und wie er das Problem beheben will. Die Aussagen im Video.

00:00:45, vor 4 Stunden