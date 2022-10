Zum 3. Spieltag der Champions League in der Gruppe E war der FC Chelsea vor heimischer Kulisse gefordert, denn bislang stand für die Londoner nur ein magerer Punkt zu Buche. Als Gegner reiste AC Milan an die Stamford Bridge, die in den letzten Jahren keine gute Bilanz gegen englische Teams vorweisen konnte.

Milan startete forsch in die Partie und setzte die Blues früh mit Pressing unter Druck, doch es waren die Hausherren, die auf ihr Konterspiel bauten und zur ersten guten Chance kamen. Mason Mount prüfte Keeper Ciprian Tătăruşanu mit einem klasse Flachschuss aus gut 20 Metern, den der Torwart aber entschärfen konnte (5.).

Danach folgten einige starke Momente von Routinier Thiago Silva, der für die Blues sowohl in der Defensive glänzte, als auch offensiv für gute Aktionen sorgte. So war es auch ein Kopfball von Thiago Silva, der nach einer Ecke die Führung einleitete. Milan verteidigte viele Standards Mitte der ersten Hälfte miserabel, so auch diesen Eckball, bei dem Tătăruşanu den Kopfball des völlig frei stehenden Thiago Silva nur zur Mitte abwehren konnte und Wesley Fofana zum 1:0 abstaubte (24.).

Spätestens dieser Treffer war der Wendepunkt der Begegnung. In der Folge wurde ein sehenswertes Tor von Mount korrekterweise wegen Abseits zurückgepfiffen (33.), kurz vor der Pause lief Raheem Sterling alleine auf den Kasten von Tătăruşanu zu, ließ sich aber im letzten Moment den Ball vom Fuß stibitzen (45.+1).

Krunic lässt den Ausgleich liegen

In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann beinahe der Schock für die Blues: Plötzlich tankte sich Rafael Leão mit einem Solo bis kurz vor das Tor durch und legte ab für Charles de Ketelaere. Dessen Schuss parierte Kepa gut, allerdings genau vor die Füße von Rade Krunić, der die Kugel aber überraschend nicht ins Netz befördern konnte (45.+4).

Bei den Londonern schien diese Schrecksekunde kurz vor der Pause jedoch wenig Eindruck zu hinterlassen haben, denn nach dem Seitenwechsel legte das Team von Trainer Graham Potter noch einen Zahn zu. Nach einem weiteren Konter, witterte Reece James die Chance zur wiederholten Flanke von rechts direkt an den Fünfer auf Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner schlich sich im Rücken von Fikayo Tomori davon und verwandelte aus kurzer Entfernung per Volley zum 2:0 (56.).

Dieser Treffer gab den Blues noch mehr Auftrieb und gut fünf Minuten später war es dann wieder soweit. Reece James, eben noch als Vorbereiter aktiv, wurde von Sterling rechts in den Sechzehner geschickt, zog zum Tor und donnerte den Ball mit einem wuchtigen Rechtsschuss aus spitzem Winkel unter die Latte (62.).

Pierre-Emerick Aubameyang feiert seinen Treffer Fotocredit: Getty Images

Milan ist gebrochen - Chelsea feiert ersten Sieg

Mit dem 3:0 war die Moral der Gäste endgültig gebrochen und der FC Chelsea steuerte einem ungefährdeten Sieg entgegen. Lediglich über den Zweikampf konnten die Rossoneri dagegenhalten, was sich auch in fünf Gelben Karten widerspiegelte, die Referee Danny Makkelie ziehen musste. In den Schlussminuten verwalteten die Engländer das Ergebnis und ließen vor heimischer Kulisse ihr Wiedererstarken in der Champions League feiern.

Der Trend setzt sich also fort - England bleibt in diesem Wettberwerb kein gutes Pflaster für Milan. In der Gruppe E herrscht nach diesem Spieltag große Spannung: Salzburg führt mit fünf Zählern vor Milan und Chelsea mit je vier und Dinamo Zagreb mit drei Punkten.

Die Stimmen:

Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea): "Das erste Tor war sehr wichtig für uns, es hat uns Selbstvertrauen für das restliche Spiel gegeben. Milan hat gute Stürmer, aber unsere Defensive hat heute einen unglaublichen Job gemacht."

Stefano Pioli (Trainer AC Milan): "Wir haben gut begonnen, aber dann viele Fehler gemacht und dafür bezahlt. Das zweite Tor war entscheidend, danach haben wir nicht die richtige Einstellung gefunden. Auf diesem Niveau kann man es sich nicht erlauben, ein Spiel schleifen zu lassen."

Der Tweet zum Spiel:

Das Stadion an der Stamford Bridge stand nach dem 3:0 Erfolg ihrer Blues Kopf - wie auch Aubameyang bei seinem Torjubel zum 2:0 gegen den Ex-Verein.

Das fiel auf: Reece James

Ein Dauerbrenner auf der rechten Seite für die Blues - Reece James zeigte eine wahnsininge Laufarbeit sowie gutes Spielverständnis und belohnte sich selbst mit einem Tor und einer Vorlage.

Die Statistik: 1

Nur ein einziges der letzten 20 Auswärtsspiele gegen englische Klubs hat Milan gewonnen.

