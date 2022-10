Fußball

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur: SGE-Trainer Oliver Glasner analysiert Gruppe und Achtelfinalchance

Eintracht Frankfurt hat weiter alle Chancen aufs Achtelfinale in der Champions League - Trainer Oliver Glasner sieht die Gruppe extrem ausgeglichen. Im Anschluss an das Duell mit Tottenham Hotspur geht er davon aus, dass am Ende sogar das Torverhältnis über den Einzug ins Achtelfinale entscheiden könnte.

00:01:08, vor einer Stunde