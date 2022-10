Übertragung Champions League: FC Barcelona - FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker

FC Barcelona - FC Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker: Am Mittwoch, 26. Oktober, tritt der FC Bayern in der Champions League bei Barça an. Um 21:00 Uhr geht es los. Für die Münchner gibt es ein erneutes Wiedersehen mit Robert Lewandowski. Der FC Bayern steht bereits sicher im Achtelfinale von Europas Königsklasse. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung.