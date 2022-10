High noon im prestigeträchtigsten Fußball-Wettbewerb auf Klubebene, in der Champions League stehen die Rückspiele der Gruppenphase an.

Etliche Teams haben sich bereits eine komfortable Ausgangsposition fürs Weiterkommen geschaffen, bei einigen namhaften Vereinen ist der Einzug ins Achtelfinale nur noch reine Formsache.

Der FC Bayern kann zum Beispiel im Rückspiel bei Viktoria Pilsen alles klar machen, auch Rekordsieger Real Madrid sowie Manchester City und Paris Saint-Germain ist die Runde der letzten 16 kaum noch zu nehmen.

Während besagte Mitfavoriten auf den begehrten Henkelpott sämtliche Weichen gestellt haben, müssen andere Schwergewichte mächtig bangen. Für einige der renommiertesten Vereine Europas wird die Luft in der Königsklasse eng.

Für wen schon jetzt das Verlieren-Verboten-Mantra gilt:

Ajax Amsterdam:

In den vergangenen Jahren begeisterten die Niederländer regelmäßig mit technisch anspruchsvollem Tempo-Fußball. Ajax brachte immer wieder Talente wie Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek oder - als jüngstes Beispiel - Antony hervor, die in ganz Europa Begehrlichkeiten weckten.

Obwohl die Amsterdamer Fans nicht allzu lange Spaß an den meisten Juwelen haben durften, gelang es den Verantwortlichen - trotz der zahlreichen Abgänge - stets, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen.

In dieser Saison scheint der Qualitätsverlust jedoch kaum kompensierbar. Mit Antony, Lisandro Martínez (beide Manchester United), Sebastién Haller (Borussia Dortmund), Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui (beide FC Bayern) verließen gleich fünf Leistungsträger den Verein.

Der niederländische Rekordmeister, der im Sommer insgesamt 216 Millionen Euro an Transfereinnahmen verbuchte, investierte zwar eine stattliche Summe (105 Millionen Euro) in neues Personal, doch der Umbruch lastet schwer auf den Schultern von Neu-Trainer Alfred Schreuder.

Ajax Amsterdam - SSC Neapel Fotocredit: Getty Images

"Wir sind als Team einfach nicht gut genug", bilanzierte Schreuder unlängst. Seine Mannschaft habe "in den letzten Wochen keine Fortschritte gemacht". Ein niederschmetterndes Urteil, das von seinem Spieler Dusan Tasic bestätigt wurde. "Wenn man so viele Spieler verliert, wird es ein bisschen schwierig", analysierte der Serbe nach der Packung gegen Neapel.

Am Mittwoch muss die Schreuder-Truppe schon wieder gegen die Italiener ran, die in der laufenden Spielzeit nicht nur in der Königsklasse (drei Spiele, drei Siege) für Furore sorgen, sondern auch in der heimischen Liga vom Platz an der Sonne grüßen

Sollte es am Fuße des Vesuvs die nächste Niederlage geben und der FC Liverpool, der gleichzeitig bei den punktlosen Glasgow Rangers ran muss, gewinnen, wäre das Ajax-Aus in der Champions League kaum noch abzuwenden.

Atlético Madrid:

Die bisherige Saison der Rojiblancos ist noch einigermaßen schwer zu greifen: In der Liga rangiert Atlético nach acht Spieltagen mit fünf Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen auf einem weitestgehend zufriedenstellenden vierten Platz, in der Champions League sieht die Situation aber brenzlig aus.

Als absoluter Top-Favorit auf den Sieg in Gruppe B , in der neben dem deutschen Vertreter Bayer Leverkusen noch Club Brügge und der FC Porto spielen, gestartet, finden sich die Colchoneros aktuell auf dem letzten Rang wieder.

Wie bei der Werkself und Porto stehen bis dato drei Zähler zu Buche, allerdings setzte es in den vergangenen beiden Spielen in der BayArena und beim Überraschungsteam aus Belgien, das mit der Maximalausbeute von neun Punkten das Tableau der Gruppe anführt, jeweils zweimal ein 0:2.

Bayer Leverkusen - Atlético Madrid Fotocredit: Getty Images

Obwohl Trainer Diego Simeone auf der Pressekonferenz in Brügge zu verstehen gab, dass er zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war und das Weiterkommen bei noch drei ausstehenden Partien durchaus möglich sei, steht der zweimalige Königsklassen-Finalist mit dem Rücken zur Wand.

Am Mittwoch kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen mit Brügge, parallel duellieren sich Leverkusen und Porto. Sollte es dann abermals zu einer Pleite kommen und die Rheinländer ihr Spiel gleichzeitig gewinnen, wäre im Rückspiel gegen Leverkusen ein Sieg mit Blick auf den direkten Vergleich Pflicht - ansonsten droht der "Abstieg" in die Europa League oder ein gar noch schlimmeres Szenario.

FC Barcelona:

Mit einem schmucklosen 1:0 gegen Celta Vigo festigte der FC Barcelona am Sonntag die Tabellenführung in La Liga vor dem punktgleichen Erzrivalen Real Madrid. Die Blaugrana haben im Sommer sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um die mäßige Vorsaison vergessen zu machen.

Mit Robert Lewandowski kam ein Weltstar von den Bayern, darüber hinaus sicherten sich die hoch verschuldeten Katalanen die Dienste von Raphinha (Leeds), Jules Koundé (Sevilla), Andreas Christensen, Marcos Alonso (beide Chelsea), Franck Kessié (Milan) und Héctor Bellerín (Arsenal).

In der Liga scheint das Transfergebaren Früchte zu tragen, in der Champions League besteht hingegen Grund zur Sorge: Nach einem souveränen 5:1-Auftaktsieg gegen Außenseiter Pilsen musste Barcelona sich in Gruppe C gegen die beiden Hauptkonkurrenten ums Weiterkommen, Bayern München (0:2) und zuletzt Inter Mailand (0:1) geschlagen geben.

Für Robert Lewandowski und Barcelona war in München nichts zu holen Fotocredit: Getty Images

Nachdem Coach Xavi in der Allianz Arena noch die fehlende Effizienz seiner Mannschaft beklagt hatte, haderte er in Mailand vor allem mit der Leistung des Schiedsrichters . Dieser hatte Barcelona in der Nachspielzeit einen Handelfmeter und somit eine aussichtsreiche Chance auf eine Remis verweigert.

"Ich bin angepisst und empört über die Situation, die wir durchleben mussten", wütete Xavi und schob nach: "Es gibt kein anderes Wort als Empörung!" Das Rückspiel gegen Inter am Mittwoch wird nach der bitteren Niederlage im ersten Aufeinandertreffen zum Alles-oder-Nichts-Spiel für Barça.

Im Falle einer Niederlage kann der viermalige Champions-League-Sieger den Einzug ins Achtelfinale quasi abschreiben. Dies wäre nicht nur aus sportlicher, sondern vor allem aus wirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe für die Spanier, die sich schon in der vergangenen Saison vorzeitig aus der europäischen Beletage verabschieden mussten und später in der Europa League am späteren Sieger Eintracht Frankfurt scheiterten.

Der klamme Klub aus der Mittelmeer-Metropole betrieb den finanziellen Aufwand vor allem für ein besseres Abschneiden in der Königsklasse, es wurden TV- und Merchandising-Rechte veräußert und Klub-Anteile auf Jahrzehnte verkauft, die geringeren Einnahmen, die damit verbunden sind, sollen über die Champions League wieder hereingeholt werden.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" jüngst vorrechnete, droht Barcelona bei einem Aus der Verlust von bis zu 53 Millionen Euro. Eine enorme Summe, die Minimierung des neu gewonnenen Selbstbewusstseins ist dabei aber noch gar nicht berücksichtigt.

Juventus Turin:

Ein weiterer Riese, der zunehmend ins Wanken gerät, ist der einstige italienische Dauermeister Juventus Turin. Nach zwischenzeitlich neun Scudetti in Folge, sahen die Bianconeri vor zwei Jahren Inter Mailand in der Serie A an sich vorbeiziehen, in der Vorsaison hieß der Champion Milan.

Auch in der laufenden Spielzeit deutet nichts darauf hin, dass die Alte Dame ihrem Anspruch als Dominatorin des Stiefels wieder gerecht wird. Neun Spieltage sind bisher ins Land gegangen, Juve läuft der Musik als Achter mit nur 13 Punkten gänzlich hinterher, der Rückstand auf Tabellenführer Napoli beträgt bereits zehn Zähler, am Wochenende gaben die Turiner bei Milan (0:2) ein schwaches Bild ab

Juventus steht in der Königsklasse mit dem Rücken zur Wand Fotocredit: Getty Images

In der Champions League zeigt sich ein ebenfalls erschreckendes Bild: Nach drei Spielen belegt Juventus in der Gruppe H den dritten Platz, erst im letzten Spiel fuhr der stolze Verein aus dem Piemont gegen Underdog Maccabi Haifa die ersten Punkte ein (3:1).

Derweil sind Paris Saint-Germain und Benfica, die sich unlängst 1:1 in Lissabon getrennt hatten, mit jeweils sieben Punkten enteilt. Ein Sieg am Dienstag ist Pflicht, wenn es in Israel zum Wiedersehen mit Maccabi kommt. Ansonsten darf Juve sich mit dem Gedanken anfreunden, nach neun Jahren erstmals nicht in der Champions League zu überwintern.

