Lewandowski sei jedoch vor seiner Ankunft bereits klar gewesen, "dass die erste Saison schwieriger werden könnte als sie es wahrscheinlich sein sollte." Er führte aus: "Wir befinden uns in einem Wiederaufbauprozess, der Zeit braucht, wir müssen mehr Geduld haben."

Barcelonas Abstieg in die Europa League war in der vergangenen Woche schon vor dem Duell mit dem FC Bayern besiegelt worden. Inter Mailand hatte das frühere Spiel souverän gegen Viktoria Pilsen gewonnen (4:0) und sich somit neben den Münchnern für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Im Anschluss setzte es für die Katalanen vor heimischer Kulisse ein 0:3 gegen die Bayern. Lewandowski, der in der Königsklasse insgesamt fünf Tore beigesteuert hatte, zeigte sich optimistisch, dass in der kommenden Saison wieder mit den Blaugrana zu rechnen ist. Er sei überzeugt, "dass in der nächsten Saison alles anders sein wird. Dies ist ein Prozess, der Zeit und Geduld erfordert", sagte er.

Eine neue Situation für ihn, immerhin sei bei den Bayern die gewünschte Stabilität "seit Jahren" gegeben. "Diese Stabilität fehlt teilweise noch bei uns, aber das ist normal bei all dem, was passiert ist", erklärte der Torjäger.

Lewandowski: "neue Emotionen"

Trotz des Ausscheidens in der Champions League sei er in Barcelona jedoch glücklich. "Es ist eine großartige Gruppe, nicht nur als Fußballspieler, sondern auch als Persönlichkeiten." Es mache ihn stolz, seinen LaLiga-Traum nun endlich realisiert zu haben. Beim Betreten des Camp Nous verspüre er "neue Gefühle und neue Emotionen. Darüber bin ich sehr froh, denn ich dachte, das würde mir nicht mehr passieren."

Dass er sich wohl in seiner neuen Heimat fühlt, spiegelt sich in Lewys Leistungen deutlich wider. In 17 Pflichtspielen erzielte er beeindruckende 18 Tore. In der heimischen Liga rangiert Barça mit 31 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid beträgt lediglich einen Zähler.

