"Ich bin sauer. Ich mag es nicht zu verlieren, das haben wir nicht verdient", sagte der ehemalige Mittelfeld-Star im Anschluss an die Partie auf der Pressekonferenz. Er ergänzte: "Wir waren heute besser als Bayern, haben aber zu viele Chancen nicht genutzt."

Tatsächlich hatte sein Team in den ersten 45 Minuten gleich mehrere aussichtsreiche Tormöglichkeiten ausgelassen. Allen voran Rückkehrer Robert Lewandowski verpasste eine mögliche Führung gleich zweimal (18. / 21.), nachdem Kollege Pedri bereits nach neun Minuten an Manuel Neuer gescheitert war.

Ebenjener Pedri pflichtete seinem Übungsleiter bei: "Es war eine trügerische Partie. Ich denke, dass das Ergebnis den Spielverlauf nicht widerspiegelt. In der ersten Halbzeit haben wir mehr verdient. Wir hatten große Chancen, auch ich habe große Chancen liegen gelassen. Wenn du sie aber vergibst, bestraft dich eine Mannschaft wie Bayern."

Gänzlich unverdient war der Bayern-Sieg jedoch nicht. Nach der Pause zeigten sich die Hausherren vor 75.000 Fans deutlich verbessert und zielstrebiger im Spiel nach vorne. Lucas Hernández (50.) per Kopf und Leroy Sané (54.) münzten das neu gewonnene Übergewicht schnell in Tore um.

Xavi analysiert: Die erste Halbzeit gehörte ganz uns"

Danach ließ Barcelona die Durchschlagskraft aus dem ersten Durchgang vermissen und biss sich immer wieder an Bayerns Hintermannschaft die Zähne aus. Einzig Pedri tauchte ein weiteres Mal gefährlich vor Neuer auf, allerdings setzte der Youngster die Kugel aus kurzer Distanz an den Pfosten.

"Das erste Gegentor ist ein Deckungsfehler, das zweite ein Fehler, weil ein Foul nicht begangen wurde", analysierte Xavi. Er schob nach: "Die erste Halbzeit gehörte ganz uns. Das Ergebnis spiegelt nicht das wider, was im Spiel passiert ist. Aber so ist das in der Champions League. Wenn man die Chancen nicht nutzt, zahlt man am Ende den Preis dafür."

Die Katalanen rangieren nach zwei Spielen in der Gruppe C mit drei Punkten auf dem zweiten Platz, während die Bayern mit zwei Siegen und der Maximalausbeute von sechs Zählern von der Tabellenspitze grüßen.

