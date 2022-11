Pavard versah ein entsprechendes Bild in seiner Story mit einer weißen Taube sowie einem startenden Flugzeug und untermalte das Ganze mit dem Song "Last Memory" des US-amerikanischen Rappers Takeoff.

Damit bestätigte er die Theorie einiger User, die kurz nach Pavards Tor in den Sozialen Medien bereits spekuliert hatten, dass die Aktion eine Hommage an den Musiker gewesen sein könnte.

Ad

Takeoff, der mit seinem Hip-Hop-Trio Migos vor einigen Jahren dafür gesorgt hatte, dass der "Dab" weltweit populär wurde, war in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Bowlinghalle in Houston erschossen worden.

Bundesliga Nagelsmann gibt zu: "War ein bisschen angeknockt" VOR 4 STUNDEN

Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Kirshnik Khari Ball sei mit seinem Bandkollegen und Onkel Quavo unterwegs gewesen, irgendwann soll laut des Promi-Portals "TMZ" ein Streit ausgebrochen sein. Daraufhin habe jemand das Feuer eröffnet. Ein Täter wurde laut Polizeiangaben noch nicht gefasst.

Takeoff wurde 28 Jahre alt.

Das könnte Dich auch interessieren: 18 aus 6: Bayern lässt Europa erzittern

Perfekte Gruppenphase: Nagelsmann will Schwung mitnehmen

Fußball Nur "Werbegag": Katar lehnt Entschädigungsfonds für Arbeiter ab VOR 5 STUNDEN