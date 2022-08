Anpfiff in Frankfurt ist am 7. September um 18:45 Uhr. Für Bayer Leverkusen geht es am selben Abend zum Auftakt zum FC Brügge (21:00 Uhr).

Schon am Vortag starten Borussia Dortmund und RB Leipzig. Der BVB empfängt in Gruppe G den FC Kopenhagen (18:45 Uhr). Zum Wiedersehen mit Erling Haaland kommt es am 14. September auswärts bei Manchester City (21:00 Uhr).

Der Pokalsieger aus Leipzig hat in Gruppe F am 6. September zunächst Schachtar Donezk zu Gast (21:00 Uhr).

Die Gruppenphase ist schon vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) abgeschlossen.

Champions League 2022/2023: Spielplan der Gruppenphase

1. Spieltag

Dienstag, 06.09.:

18:45 Uhr: Dinamo Zagreb - FC Chelsea

18:45 Uhr: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen

- FC Kopenhagen 21:00 Uhr: FC Salzburg - AC Mailand

21:00 Uhr: Celtic Glasgow - Real Madrid

21:00 Uhr: RB Leipzig - Schachtar Donezk

- Schachtar Donezk 21:00 Uhr: FC Sevilla - Manchester City

21:00 Uhr: Paris St. Germain - Juventus Turin

21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Maccabi Haifa

Mittwoch, 07.09.:

18:45 Uhr: Ajax Amsterdam - Glasgow Rangers

18:45 Uhr: Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon

- Sporting Lissabon 21:00 Uhr: SSC Neapel - FC Liverpool

21:00 Uhr: Atletico Madrid - FC Porto

21:00 Uhr: FC Brügge - Bayer Leverkusen

21:00 Uhr: FC Barcelona - Viktoria Pilsen

21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Bayern München

21:00 Uhr: Tottenham Hotspur - Olympique Marseille

2. Spieltag

Dienstag, 13.09.2022:

18:45 Uhr: Viktoria Pilsen - Inter Mailand

18:45 Uhr: Sporting Lissabon - Tottenham Hotspur

21:00 Uhr: FC Liverpool - Ajax Amsterdam

21:00 Uhr: Glasgow Rangers - SSC Neapel

21:00 Uhr: FC Porto - FC Brügge

21:00 Uhr: Bayer Leverkusen - Atletico Madrid

- Atletico Madrid 21:00 Uhr: FC Bayern München - FC Barcelona

- FC Barcelona 21:00 Uhr: Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt

Mittwoch, 14.09.2022:

18:45 Uhr: AC Mailand - Dinamo Zagreb

18:45 Uhr: Schachtar Donezk - Celtic Glasgow

21:00 Uhr: FC Chelsea - FC Salzburg

21:00 Uhr: Real Madrid - RB Leipzig

21:00 Uhr: Manchester City - Borussia Dortmund

21:00 Uhr: FC Kopenhagen - FC Sevilla

21:00 Uhr: Juventus Turin - Benfica Lissabon

21:00 Uhr: Maccabi Haifa - Paris St. Germain

3. Spieltag

Dienstag, 4. Oktober 2022:

18:45 Uhr: FC Bayern München - Viktoria Pilsen

- Viktoria Pilsen 18:45 Uhr: Olympique Marseille - Sporting Lissabon

21:00 Uhr: FC Liverpool - Glasgow Rangers

21:00 Uhr: Ajax Amsterdam - SSC Neapel

21:00 Uhr: FC Porto - Bayer Leverkusen

21:00 Uhr: FC Brügge - Atletico Madrid

21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Barcelona

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur

Mittwoch, 5. Oktober 2022:

18:45 Uhr: FC Salzburg - Dinamo Zagreb

18:45 Uhr: RB Leipzig - Celtic Glasgow

- Celtic Glasgow 21:00 Uhr: FC Chelsea - AC Mailand

21:00 Uhr: Real Madrid - Schachtar Donezk

21:00 Uhr: Manchester City - FC Kopenhagen

21:00 Uhr: FC Sevilla - Borussia Dortmund

21:00 Uhr: Juventus Turin - Maccabi Haifa

21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Paris St. Germain

4. Spieltag

Dienstag, 11. Oktober 2022:

18:45 Uhr: FC Kopenhagen - Manchester City

18:45 Uhr: Maccabi Haifa - Juventus Turin

21:00 Uhr: Dinamo Zagreb - FC Salzburg

21:00 Uhr: AC Mailand - FC Chelsea

21:00 Uhr: Schachtar Donezk - Real Madrid

21:00 Uhr: Celtic Glasgow - RB Leipzig

21:00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Sevilla

- FC Sevilla 21:00 Uhr: Paris St. Germain - Benfica Lissabon

Mittwoch, 12. Oktober 2022:

18:45 Uhr: SSC Neapel - Ajax Amsterdam

18:45 Uhr: Atlético Madrid - FC Brügge

21:00 Uhr: Glasgow Rangers - FC Liverpool

21:00 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Porto

- FC Porto 21:00 Uhr: FC Barcelona - Inter Mailand

21:00 Uhr: Viktoria Pilsen - FC Bayern München

21:00 Uhr: Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt

21:00 Uhr: Sporting Lissabon - Olympique Marseille

5. Spieltag

Dienstag, 25. Oktober 2022:

18:45 Uhr: FC Salzburg - FC Chelsea

18:45 Uhr: FC Sevilla - FC Kopenhagen

21:00 Uhr: Dinamo Zagreb - AC Mailand

21:00 Uhr: Celtic Glasgow - Schachtar Donezk

21:00 Uhr: RB Leipzig - Real Madrid

- Real Madrid 21:00 Uhr: Borussia Dortmund - Manchester City

- Manchester City 21:00 Uhr: Paris St. Germain - Maccabi Haifa

21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Juventus Turin

Mittwoch, 26. Oktober 2022:

18:45 Uhr: FC Brügge - FC Porto

18:45 Uhr: Inter Mailand - Viktoria Pilsen

21:00 Uhr: SSC Neapel - Glasgow Rangers

21:00 Uhr: Ajax Amsterdam - FC Liverpool

21:00 Uhr: Atlético Madrid - Bayer Leverkusen

21:00 Uhr: FC Barcelona - FC Bayern München

21:00 Uhr: Tottenham Hotspur - Sporting Lissabon

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille

6. Spieltag

Dienstag, 1. November 2022:

18:45 Uhr: FC Porto - Atletico Madrid

18:45 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Brügge

- FC Brügge 21:00 Uhr: FC Liverpool - SSC Neapel

21:00 Uhr: Glasgow Rangers - Ajax Amsterdam

21:00 Uhr: FC Bayern München - Inter Mailand

- Inter Mailand 21:00 Uhr: Viktoria Pilsen - FC Barcelona

21:00 Uhr: Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt

21:00 Uhr: Olympique Marseille - Tottenham Hotspur

Mittwoch, 2. November 2022:

18:45 Uhr: Real Madrid - Celtic Glasgow

18:45 Uhr: Schachtar Donezk - RB Leipzig

21:00 Uhr: FC Chelsea - Dinamo Zagreb

21:00 Uhr: AC Mailand - FC Salzburg

21:00 Uhr: Manchester City - FC Sevilla

21:00 Uhr: FC Kopenhagen - Borussia Dortmund

21:00 Uhr: Juventus Turin - Paris St. Germain

21:00 Uhr: Maccabi Haifa - Benfica Lissabon

Champions League - Termine: K.o-Runde

Achtelfinal-Auslosung: 7. November 2022

7. November 2022 Achtelfinale: Hinspiele am 14./15./21./22. Februar 2023, Rückspiele am 7./8./14./15. März 2023

Hinspiele am 14./15./21./22. Februar 2023, Rückspiele am 7./8./14./15. März 2023 Viertelfinal-/Halbfinal-Auslosung: 17. März 2023

17. März 2023 Viertelfinale: Hinspiele am 11./12. April 2023, Rückspiele am 18./19. April 2023

Hinspiele am 11./12. April 2023, Rückspiele am 18./19. April 2023 Halbfinale: Hinspiele am 9./10. Mai 2023, Rückspiele am 16./17. Mai 2023

Hinspiele am 9./10. Mai 2023, Rückspiele am 16./17. Mai 2023 Finale: 10. Juni 2023 in Istanbul

(SID)

