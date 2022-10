Der FC Bayern München empfängt in der Gruppe C der Champions League Viktoria Pilsen. Das Spiel wird am Dienstag, 4. Oktober, um 18:45 Uhr ausgetragen.

Die Bayern sind perfekt in die Champions League gestartet. Nach Siegen gegen den FC Barcelona und zum Auftakt Inter Mailand führt die Mannschaft von Julian Nagelsmann die Tabelle an.

Ad

Außenseiter Viktoria Pilsen ist dagegen Schlusslicht. Die Tschechen kassierten zwei Niederlagen.

La Liga Lewandowski staunt über Barcelona: "Härter" als bei Bayern VOR 3 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen dem FC Bayern München und Viktoria Pilsen.

FC Bayern - Viktoria Pilsen: Champions League live im TV

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Viktoria Pilsen wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen.

Champions League: Bayern - Pilsen im Livestream

DAZN ist beim Match zwischen dem FC Bayern München und Pilsen im Livestream mit von der Partie.

Champions League: FC Bayern - Pilsen im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zur Königsklasse. Natürlich wird das Spiel zwischen dem FC Bayern und Pilsen auch im Liveticker begleitet.

FC Bayern München - Viktoria Pilsen live: Sadio Mané spricht über seinen Wechsel

Im Interview mit dem europäischen Verband UEFA hat sich Bayern Münchens Neuzugang Sadio Mané über den Wechsel zum deutschen Rekordmeister geäußert. Insgesamt sei alles gut verlaufen. "Es ist nicht leicht, von einem Klub zu einem anderen zu wechseln, weil sich auf einmal so viel verändert - die Leute, Training, alles", gestand der 30-Jährige. In München habe das aber gut geklappt. "Die Leute hier heißen mich willkommen. Sie sind toll, ich bin sehr glücklich", lobte der Senegalese die Unterstützung aus dem Klub. "Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich Teil einer so jungen Truppe bin", äußerte sich Mané. "Was mir wirklich auffällt ist, wie hungrig sie alle sind. Sie wollen sich entwickeln, sie passen auf." | Zum Bericht

Liverpools Fehler machen Klopp fassungslos: "Schrecklich anzusehen"

Champions League Goretzka wieder in der Bayern-Startelf? Das sagt Nagelsmann VOR 6 STUNDEN