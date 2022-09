Übertragung FC Bayern München - FC Barcelona live im TV, Stream und Ticker | Gruppenphase in der Allianz Arena

FC Bayern - FC Barcelona live im TV, Livestream und Liveticker: In der Gruppenphase der Champions League empfängt der FC Bayern den FC Barcelona. Anstoß ist am Dienstag, 13. September, um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. Es ist das Spitzenspiel der Gruppe C. Robert Lewandowski, inzwischen in den Diensten von Barça, kehrt bereits wenige Wochen nach seinem Abschied nach München zurück.