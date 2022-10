Der FC Bayern München steht in der Champions League ungeschlagen an der Spitze der Gruppe C. Nach dem fünften Sieg im fünften Spiel gegen den FC Barcelona (3:0) ist ihnen der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

Auch wenn sich der Man of the Match, Matthjis de Ligt, über seine Auszeichnung nach dem Spiel wunderte, schwärmte er in den höchsten Tönen von der Leistung der Bayern.

Sadio Mané (10.) hatte die Gäste früh in Führung geschossen, was den Katalanen schon zu Beginn den Zahn zog. "Dann haben sie natürlich auch schnell das Tor gemacht, das tut dann schon weh", sagte Barça-Torwart Ter Stegen bei "DAZN".

Die zwei weiteren Treffer durch Eric Choupo-Moting (31.) und Benjamin Pavard (90.+5) entschieden dann die Partie zugunsten der Bayern. Über 90 Minuten waren die Münchner die deutlich bessere Mannschaft. Das musste auch Barca-Trainer Xavi zugeben: "Ja, Bayern war besser als wir, das ist die Wahrheit."

Eurosport.de fasst die Reaktionen zusammen.

Die Reaktionen zum Spiel:

Matthjis de Ligt (FC Bayern München): "Wir haben 3:0 gewonnen, sehr gut gespielt und die Null gehalten. Für mich war Serge Gnabry eigentlich der "Man oft he Match", aber ich bin sehr froh, dass ich gewählt wurde. Für mich ist Robert Lewandowski der beste Spieler der Welt, du musst gegen ihn immer bereit sein. Aber die Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht. Gegen Barca musst du sehr aggressiv und sehr intensiv spielen. Mit unserer Intensität, unserer Aggressivität haben wir das sehr gut gemacht. Wichtig war, dass wir Gruppensieger werden und das haben wir geschafft. Jetzt hoffe ich, dass wir das letzte Spiel gegen Inter gut bestreiten."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München) zum Spiel: "Top Leistung wieder, top Punkteausbeute. Wir wollen auch das letzte Spiel in der Gruppe gewinnen und natürlich auch Erster in der Gruppe werden. Wir gehen in jede Champions-League-Saison mit dem Ziel, das Ding am Ende zu gewinnen. Wir haben die Qualität in der Mannschaft. Das sind immer die Ambitionen des FC Bayern. Es ist eine schwierige Gruppe - musst du jedes Spiel zu 100 Prozent konzentriert angehen. Und auch wenn wir schon qualifiziert waren, haben wir das heute wieder getan. So muss das sein, das hat der Trainer uns auch mitgegeben."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München) zu seinem Tor: "Top gespielt von Serge (Gnabry, Anm. d. Red.). Ich glaube, ich stehe knapp an der Abseitslinie, aber eben nicht im Abseits. Ich mache ihn dann gut rein, da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, aber das Glück muss man sich auch erarbeiten. Ich versuche immer, ein Zielspieler zu sein. Zur Zeit läuft es echt gut und da wollen wir weiter machen."

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona): "Das Ausscheiden hat nichts mit heute zu tun. Wir waren schon vorher nicht mehr dabei, was natürlich schmerzt. Wir wollten natürlich heute noch ein gutes Spiel zeigen, aber klar, das hat natürlich schon einen Effekt darauf, wie du spielst. Dann haben sie natürlich auch schnell das Tor gemacht, das tut dann schon weh. Im Mittelfeld haben sie heute einfach wieder ein gutes Spiel gemacht, die Bayern sind einfach stark besetzt im Mittelfeld. Da haben sie dann alles geregelt gehabt, aber sie haben die Ruhe am Ball. Ich glaube, wir sind nicht wirklich ins Spiel gekommen, die Niederlage geht dann auch in Ordnung. Weiter arbeiten steht außer Frage, wir sind alle professionell. Nichts desto trotz ist es schmerzhaft, meines Erachtens gehört der Klub immer in die Champions League."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Die Art und Weise gibt uns sehr viel Energie, weil wir sehr gallig waren. Wir waren geduldig, haben auch guten Fußball gespielt, vor allem die ersten 20 Minuten. Wir haben zwei schöne Tore gemacht und dann noch ein drittes Tor hinterher, was so nicht geplant war. Aber mit 3:0 in Barcelona zu gewinnen, ist immer schön."

Xavi (Trainer FC Barcelona): "Es war eine sehr schwere Situation für uns, vor allem weil wir schon vorher wussten, dass wir uns nicht qualifizieren würden für das Achtelfinale. Aber wir müssen jetzt die Köpfe frei kriegen, wir haben am Samstag das nächste wichtige Spiel vor der Brust. Ja, Bayern war besser als wir, das ist die Wahrheit."

