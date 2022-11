Ohne Jude Bellingham, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko und Niklas Süle startete der BVB in den letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League. Die neu formierte Mannschaft von Edin Terzic konnte sich einmal mehr bei Schlussmann Gregor Kobel bedanken, nicht schon früh in Rückstand zu geraten. Einen Kopfball vom gerade einmal 16-jährigen Roony Bardghji kratzte Dortmunds Keeper mit einer Glanztat von der Linie (9.).

Den Treffer machten allerdings die Gäste. Nach Flanke von Felix Passlack von der rechten Seite traf Thorgan Hazard aus elf Metern halblinks per flachem Volleyschuss in die Tormitte zum 1:0 (23.).

Anschließend wurde der BVB dann aber zu passiv, überließ stattdessen Kopenhagen die Spielkontrolle. Immer wieder musste Kobel eingreifen. So parierte er in der 29. Minute einmal mehr stark gegen Viktor Claessons Abschluss aus fünf Metern, wenig später prüfte Lukas Lerager Dortmunds Schlussmann per Kopf (32.).

Kurz vor der Halbzeit musste sich dann aber auch Kobel geschlagen geben. Nach einer Kombination über die linke Seite bediente Claesson am ersten Pfosten Hákon Arnar Haraldsson, der sieben Meter vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten musste und ins rechte Eck einschob – der Ausgleich (41.).

Im zweiten Durchgang wurde Dortmund dann wieder aktiver. Zunächst wurde Karim Adeyemis Schussversuch aus 17 Metern noch entscheidend abgefälscht und ging links am Tor vorbei (51.). Wenig später ließ ebenjener Adeyemi Valdemar Lund Jensen rechts im Strafraum alt aussehen und legte zurück an den Fünfmeterraum, wo Donyell Malen Anthony Modeste den Ball „wegnahm“ und dann klar links vorbeizielte (53.).

Immer wieder schlichen sich in der BVB-Defensive aber auch Fehler ein. Claesson hatte nach einem haarsträubenden Fehlpass von Nico Schlotterbeck eine gute Einschussmöglichkeit (60.). Salih Özcans zu kurz geratener Abwehrversuch landete bei Lerager, dem der Ball 16 Meter vor dem Tor über den Spann rutschte (62.).

Edin Terzic reagierte und brachte Youssoufa Moukoko und Julian Brandt für Özcan und Giovanni Reyna ins Spiel (63.). Und dieser Doppelwechsel machte sich beinahe direkt bezahlt: Nach Zuspiel von Brandt traf Moukoko mit einem Schuss aus 17 Metern den rechten Pfosten (64.). Wenig später köpfte Adeyemi eine Hazard-Ecke knapp links vorbei (69.).

In der Schlussphase schien Kopenhagen dem zweiten Treffer näher, Joker Rasmus Falk zielte aus 14 Metern aber ganz knapp am linken Torpfosten vorbei (90.).

So blieb es schließlich beim 1:1-Unentschieden. Der BVB freut sich nun auf das Achtelfinale, Kopenhagen hingegen beendet die Gruppenphase als Letzter in der Gruppe G.

Der Tweet zum Spiel:

Kopenhagens Fans haben im Parken auf jeden Fall alles gegeben.

Das fiel auf: Der unsichtbare Modeste

In der 75. Minute verbuchte Julian Brandt seinen 14. Ballkontakt. Da war Brandt gerade einmal zwölf Minuten im Spiel. Zu diesem Zeitpunkt überholte er allerdings Anthony Modeste, der gerade einmal 13 Ballaktionen verbuchen konnte – er hingegen stand in der Startformation. Seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln scheint Modeste mit der Spielweise beim BVB noch zu fremdeln, das wurde auch in Kopenhagen einmal mehr deutlich. Ein einziger Abschluss ging auf sein Konto, in der 76. Minute verzog Modeste aber deutlich (75.). In den abschließenden Spielen der Hinrunde in der Bundesliga dürfte Edin Terzic also auch weiterhin eher auf Youngster Youssoufa Moukoko bauen, dessen Einwechselung beim BVB nochmal für neuen Schwung sorgte.

Die Statistik: 1

Der FC Kopenhagen erzielte gegen Dortmund sein erstes Tor in der Champions-League-Saison und blieb damit also nicht als fünfte Mannschaft überhaupt in der Gruppenphase torlos.

