Eine Szene stand symbolisch für die Leistung der Reds beim 1:4 in Neapel . Mitte der zweiten Halbzeit eroberte Neapel etwa 30 Meter vor dem eigenen Tor den Ball und schaltete sofort um.

Ehe die Liverpooler Spieler den Ernst der Lage erkannten, waren drei Napoli-Spieler in Strafraumnähe. Virgil van Dijk joggte neben dem ballführenden Piotr Zielinski her und hielt dauerhaft einen Sicherheitsabstand von ein, zwei Metern ein.

Ad

Einen fünften Gegentreffer konnten die Reds nur verhindern, weil Zielinski den völlig freistehenden Matteo Plitano übersah und die Kugel überhastet über den Kasten bolzte.

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Gestern Sorgenkind, heute Matchwinner VOR 2 STUNDEN

103 Tage nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid ist der FC Liverpool derzeit nur noch ein Schatten seiner selbst. Dem schwachen Start in der Liga folgte die höchste Niederlage in der Champions-League-Geschichte der Reds.

Jürgen Klopp ratlos: Kann nicht sagen, warum wir so schlecht waren

"Jürgen Klopps Spieler erleben einen desaströsen Abend. Liverpool war abgrundtief schlecht", urteilte die "Daily Mail", während die "Sun" eine "Horror-Nacht" beschrieb, in der Liverpool "in seine Einzelteile zerlegt" worden sei.

Warum Liverpool in dieser Saison so gar nicht in die Gänge kommt und in Neapel vor allem bis zur Pause alles falsch machte, versteht selbst der Trainer nicht.

Jürgen Klopp vom FC Liverpool Fotocredit: Getty Images

"Erst bekommen wir zwei unglückliche Elfmeter gegen uns und dann servieren wir ihnen zwei Tore auf dem Silbertablett. Wir waren überhaupt nicht kompakt, weder in der Defensive, noch in der Offensive. Unsere Leistung war richtig schlecht, das hat jeder gesehen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, warum das so ist. Aber es ist mein Job, das herauszufinden", sagte Klopp.

Der Coach konnte sich nicht an eine ähnlich schwache Leistung seiner Mannschaft wie in der ersten Halbzeit erinnern. "Wir haben schon öfter schwache Halbzeiten gespielt, aber wir haben nie drei Treffer kassiert. Wenn man Alisson im Tor hat und drei Tore kriegt, muss man schon besonders schlecht sein", so Klopp.

Rio Ferdinand schießt gegen van Dijk und Salah

"BT Sport"-Experte Rio Ferdinand knöpfte sich vor allem drei Spieler vor. "Fabinho, Salah und van Dijk sind nicht ansatzweise auf dem Niveau der letzten zwei, drei Jahre. Das gilt im Grunde für das ganze Team, aber diese Jungs sind in den jeweiligen Mannschaftsteilen die Leader", sagte Ferdinand.

Als Trainer oder Spieler könne man es akzeptieren, wenn Fehler gemacht würden. "Aber man kann es nicht akzeptieren, wenn nicht alles unternommen wird, diese Fehler dann auszumerzen. Liverpool ist nach wie vor eine gute Fußballmannschaft, aber momentan spielt jeder nur für sich", so Ferdinand.

Virgil van Dijk Fotocredit: Getty Images

Klopp will derweil in den nächsten Wochen jeden Stein umdrehen. "Es sieht so aus, als müssten wir uns ein Stück weit neu erfinden. Wir müssen viel besser werden in allen Bereichen. Das Problem ist, dass wir das bewerkstelligen müssen, während wir in der besten Liga der Welt spielen und unsere Champions-League-Gruppe ist auch ganz ordentlich", sagte der Coach.

Owen glaubt nicht an Unruhe im Umfeld

Dass die Stimmung im Umfeld des Vereins ob der bislang enttäuschenden Saison allmählich kippt, glaubt Liverpool-Legende Michael Owen hingegen nicht.

"Die Fans haben ein feines Gespür. Nach vielen erfolgreichen Jahren haben sie eine solche Durststrecke quasi erwartet. Es kann auch nicht dauernd nur bergauf gehen", sagte Owen.

Beim CL-Finale gegen Real hat Liverpool die andere Richtung eingeschlagen. "Liverpool hat die Meisterschaft nicht geholt und dann gegen Madrid ein Spiel verloren, dass sie nie im Leben verlieren dürfen. Das kann schon einen Knacks verursacht haben", sagte Ferdinand.

Zumindest für den Moment liegt der stolze FC Liverpool am Boden.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die bei Bayerns Sieg in Mailand auffielen

Klopp in Rage: "Das ist eine peinliche Frage"

Champions League 90.+11! Atlético setzt Schlusspunkt in furioser Nachspielzeit VOR 3 STUNDEN