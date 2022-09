Die Portugiesen, die zum Königsklassen-Start Eintracht Frankfurt deutlich (3:0) bezwungen hatten , besiegten Tottenham Hotspur dank später Tore von Paulinho (90.+1) und Arthur Gomes (90.+3) mit 2:0 (0:0).

Tottenham, das noch zum Auftakt gegen Olympique Marseille erfolgreich gewesen war (2:0), ist nächster Gegner der Eintracht am 4. Oktober.

Für Inter mit Nationalspieler Robin Gosens in der Startformation trafen der frühere Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko (20.) und der Niederländer Denzel Dumfries (70.).

Pilsen, das nach einer Roten Karte gegen Pavel Bucha (61.) in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielen musste, bleibt ohne Punkt. Die Tschechen, die schon ihr erstes Spiel gegen den FC Barcelona deutlich verloren (1:5) hatten, sind am 4. Oktober Gegner des FC Bayern.

