Es wirkte - einmal mehr - so, als habe Pep Guardiola heimlich einen Cheat-Code auf einem fiktiven Spielkonsolen-Controller aktiviert.

City-Torhüter Ederson schlug den Ball weit in die gegnerische Hälfte, dahin, wo lediglich ein einziger Mitspieler wartete. Da es sich bei besagtem Teamkollegen allerdings um keinen Geringeren als Erling Haaland handelte, mündete das Ganze in der zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Skyblues gegen Brighton and Hove Albion.

Haaland, der gemeinhin mit einem Cyborg, sprich einem Roboter, dem mit menschlicher Gegenwehr nicht beizukommen ist, verglichen wird, tankte sich erst an Brighton-Schlussmann Robert Sánchez vorbei und räumte in der Folge gleichermaßen hart wie fair Gegenspieler Adam Webster aus dem Weg. Der Schuss in den leeren Kasten war für den Norweger nur noch Formsache.

Brachial. Naturgewaltig. Ein brutalistisches Kunstwerk.

Kurz vor der Pause legte Haaland mit einem kompromisslosen Elfmeter nach. Die Saisontreffer 16 und 17 im elften Liga-Einsatz standen in den Büchern . Der 22-Jährige führt die Torjägerliste in der Premier League souverän an, Harry Kane, der Zweitplatzierte, traf bisher "nur" zehnmal.

Guardiola sprachlos: "Dafür ist mein Englisch nicht gut genug"

Haaland, der mittlerweile knapp die Hälfte der 36 City-Tore in der laufenden Spielzeit beigesteuert hat, eilt von Rekord zu Rekord, nach seinem Doppelpack gegen die Seagulls hat er bereits nach nicht einmal einem Drittel der Saison mehr Tore auf dem Konto als der treffsicherste Citizens-Profi der Vorsaison (Kevin De Bruyne, 15; Anm. d. Red.).

Mit Haalands Fabelwerten konfrontiert und danach gefragt, ob er überhaupt noch passende Worte zu seinem Mittelstürmer finden könne, erklärte Guardiola auf der anschließenden Pressekonferenz mit einem Augenzwinkern: "Nein, ich bin Katalane. Dafür ist mein Englisch nicht gut genug."

Schließlich versuchte er es doch. "Ich würde sagen, dass Erling Qualitäten auf großem und kleinem Raum hat. Das ist die Realität. Wenn das Spiel Mann gegen Mann verlangt, muss man direkter sein. Wir haben jetzt eine weitere Waffe", so der frühere Barcelona- und Bayern-Übungsleiter.

Teamkollege Grealish schwärmt: "Habe so etwas noch nie gesehen"

Eine Waffe, die ManCity nicht nur in der heimischen Liga, sondern vor allem auf internationaler Bühne an die Spitze schießen soll. Seit etlichen Jahren investieren die Besitzer aus Abu Dhabi Unsummen, um eine Truppe zusammenzustellen, die den heiß ersehnten Henkelpott in den Nordwesten Englands holt. Ein Vorhaben, das bis dato stets aus verschiedensten Gründen scheiterte.

Haaland, in der Königsklasse in drei Partien fünfmal erfolgreich, soll das fehlende Puzzleteil sein. Jack Grealish, im Sommer 2021 für die Rekordablöse von 117 Millionen Euro ins Etihad gelotst, sagte kürzlich mit Blick auf den Skandinavier : "Soll ich ehrlich sein? Ich habe so etwas in meinem Leben noch nie gesehen (...) Er ist einfach immer da. Ich hoffe, er kann so weitermachen und uns zum Titel führen."

Erling Haaland Fotocredit: Getty Images

Haaland bringt eine gänzlich neue Komponente ins Spiel des amtierenden Meisters, der in der jüngeren Vergangenheit ohne echten Neuner agiert hatte. Dass die Umstellung der Philosophie derart schnell Früchte tragen und Haaland prompt liefern würde, hatten viele Experten im Vorfeld nicht zwingend erwartet. Immerhin kam der Knipser aus der Bundesliga, die von einigen englischen Fans despektierlich "Farmer's League" (eine Liga, in der nur ein einziger Klub dominiert, Anm. d. Red.) genannt wird, auf die Insel.

Doch bei dem Youngster handelt es sich eben nicht um ein aufstrebendes Talent, das in Deutschland funktioniert hat, ansonsten aber keine großen Sporen vorweisen kann. Haaland bringt alle Eigenschaften mit, um in der rauen englischen Beletage klarzukommen. Haaland ist ein Ausnahmespieler.

Beraterin schätzt Haaland-Wert auf eine Milliarde

Eine Attraktion, die, geht es nach seiner Beraterin Rafaela Pimenta, in Zukunft eine monetäre Schallmauer durchbricht. "Ich glaube, dass Erling der erste Spieler wird, der bei einem Transfer etwa eine Milliarde kostet", sagte die Brasilianerin, die nach dem Tod von Star-Agent Mino Raiola dessen Klienten übernommen hatte, im Gespräch mit "Sky"-Transferexperte Gianluca Di Marzio.

Pimenta schob nach: "Das ist meine Einschätzung. Denn, wenn man seinen fußballerischen Wert, den Wert seiner Persönlichkeit und seinen Werbewert zusammen nimmt, dann landet man sicher bei einer Milliarde." Ob sich ihre Bewertung rein auf die Ablösesumme bezog oder das Komplettpaket gemeint war, konkretisierte sie nicht. Bislang hält Neymar, der 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG gewechselt war, den weltweiten Ablöse-Rekord.

Am Dienstagabend (21:00 Uhr im Liveticker ) trifft der Eine-Milliarde-Mann in spe auf seinen ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund. Im ersten Duell war er es, der mit einer eindrucksvollen Mischung aus Körperbeherrschung und Kaltschnäuzigkeit das entscheidende 2:1 auf die Anzeigetafel gebracht hatte. ManCity führt die Tabelle vor den Schwarz-Gelben mit drei Punkten Vorsprung an und ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Der erste kleine Schritt für den großen Wurf, der dank des Haaland-Cheat-Codes deutlich realistischer geworden ist.

