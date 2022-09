Ähnlich wie vor anderthalb Jahren, als der BVB Manchester City im Viertelfinale der Champions League gleich zweimal unglücklich 1:2 unterlag, belohnte sich die Elf von Edin Terzic auch dieses Mal nicht für eine ansprechende Leistung im Etihad Stadium.

"Wir hatten City", bilanzierte Abwehrchef Mats Hummels, der den Vorzug vor dem sonst gesetzten Nico Schlotterbeck bekam, bei "DAZN": "Wir haben uns 80 Minuten lang aufgeopfert. Wir hatten sie da, wo wir sie haben wollten, sie hatten kaum Torchancen. Sie hatten zwar viel Ballbesitz, aber da, wo sie ihn haben dürfen."

Dass Dortmund den Sieg und später auch das Unentschieden in der Schlussphase noch herschenkte, erklärte Hummels mit zunehmender Passivität: "Kurz vor dem (ersten; Anm. d. Red.) Gegentor werden wir passiv und hoffen, das Spiel über die Zeit zu bringen. Und dann ist City halt nicht so schlecht."

Dass Edin Terzic kurz vor dem 1:1-Ausgleichstreffer durch John Stones (80.) auf eine Fünferkette umgestellt hatte, sei hingegen kein Grund für die späte Niederlage gewesen.

"Wer dieses Argument benutzt, sucht sich eine Ausrede. Wir waren müde, weil wir viel gefightet haben. Aber es lag nicht an der taktischen Umstellung, sondern daran, dass wir zwei freie Bälle 20 Meter vor dem Tor zu einfach zugelassen haben, anstatt bis zur 95. Minute über die Grenze zu gehen und wirklich jeden Meter zu machen, der wehtut."

Hummels nimmt Verteidiger-Kollegen in Schutz

Die Umstellung sei eine Gegenmaßnahme gewesen, wie Terzic später im Interview verriet. Da Manchester City in den letzten 30 Minuten mit Kevin De Bruyne und Bernardo Silva zwei ihrer Top-Spieler auf die Flügel beorderte und in der Folge deutlich mehr Dampf über außen machte, sah sich der BVB-Trainer gezwungen, zu reagieren: "Wir haben dann nochmal auf ein 5-4-1 umgestellt, damit die Wege für unsere Flügelspieler etwas kürzer sind, um unsere Außenverteidiger zu unterstützen."

Dennoch hatten Jones und João Cancelo, der in der 84. Minute die Flanke auf Siegtorschütze Erling Haaland schlug, in den entscheidenden Szenen zuviel Platz. "Wir sind ja alle da, aber wir gehen nicht drauf", kritisierte Hummels: "Und dann ist Erling Haaland eben Erling Haaland."

Seine Verteidiger-Kollegen, die im Strafraum Haalands Traumtor nicht verhindern konnten, nahm Hummels in dieser Szene vehement in Schutz: "Es soll niemand auf die Idee kommen, da irgendeinem eine Schuld zu geben - Schlotti (Nico Schlotterbeck, Anm. d. Red.) oder so. Das ist nicht zu verteidigen. Also wenn ich da irgendeinen lese, der sagt, er kommt zu spät in dem Zweikampf, der kann sich direkt vom Sportjournalismus abmelden."

