Das Team von Pep Guardiola unterstrich auch ihren norwegischen Torgaranten seine Ambitionen. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:1-Rückstand durch Rafa Mir (31.) drehten die Citizens im zweiten Durchgang auf. Nach dem Ausgleich durch den englischen Teenager schossen Julián Alvarez (73.) und Riyad Mahrez (83.) den Heimsieg heraus.

Benfica Lissabon zog derweil mit Erfolgscoach Roger Schmidt als Gruppensieger ins Achtelfinale der Champions League ein. Benfica siegte 6:1 (1:1) bei Maccabi Haifa und setzte sich in letzter Minute gegen das punkt- und torgleiche Starensemble von Paris St. Germain wegen der mehr erzielten Auswärtstore durch. Joao Mario erzielte in der Nachspielzeit (90.+2) den entscheidenden Treffer.

Der FC Chelsea schloss seine Gruppe mit einem 2:1 (2:1) gegen Dinamo Zagreb ab. Bruno Petkovic (7.) hatte die Kroaten früh in Führung gebracht und die Mannschaft von Graham Potter geschockt. Raheem Sterling (18.) und der frühere Gladbacher Denis Zakaria (30.) drehten die Begegnung noch vor dem Seitenwechsel. Durch die Pleite an der Stamford Bridge vergaben die Gäste auch die Chance, sich noch für die Europa League zu qualifizieren.

Dort starten die Salzburger trotz ihrer 0:4 (0:1)-Klatsche in der Modemetropole. Im "Endspiel" um das Champions-League-Achtelfinale brachte Olivier Giroud (14.) die Rossoneri früh auf Kurs. Rade Krunic (46.) erhöhte unmittelbar nach dem Seitenwechsel, ehe Giroud (57.) seinen Doppelpack schnürte. In der Nachspielzeit (90.+1) besorgte Junior Messias den Endstand.

Die Auslosung für die Achtelfinals der Königsklasse findet am Montag (12:00 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon statt. Die Hinspiele steigen am 14./15. sowie am 21./22. Februar, die Rückspiele sind für 7./8. sowie 14./15. März 2023 geplant. Die Gruppensieger haben im Rückspiel Heimrecht.

Ein Duell der deutschen Teams ist in der Runde der letzten 16 noch nicht möglich. Erst ab dem Viertelfinale können Teams aus demselben Land bzw. aus der selben Gruppe aufeinander treffen.

Die 16 qualifizierten Teams im Überblick:

Lostopf eins: Bayern München, Real Madrid, FC Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, SSC Neapel, FC Porto, Benfica Lissabon

Lostopf zwei: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, FC Liverpool, FC Brügge, Inter Mailand, AC Mailand, Paris St. Germain

