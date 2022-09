Beim 5:2-Sieg über Montpellier Mitte August kam es zu einer Kontroverse in der Stadt der Liebe. Den ersten Elfmeter für PSG schoss Kylian Mbappé und nicht Neymar - sehr zum Unmut einiger Zuschauer. "In keinem Klub der Welt stünde Neymar an zweiter Position", schrieb ein Anhänger auf Twitter.

Brisant: Neymar likte diesen Tweet und löste damit die "Elfmeter-Affäre" in Paris aus. Das wiederum nährte die ohnehin immer wieder schwelenden Gerüchte, der französische Weltmeister und sein brasilianischer Teamkollege lägen im Streit. Im Sommer kamen Gerüchte auf, Mbappé habe sich für einen Verkauf des 30-Jährigen ausgesprochen

Nun äußerte sich Mbappé und spielte den Zwist herunter. "Es ist unser sechstes Jahr zusammen. Neymar und ich hatten immer eine Beziehung basierend auf Respekt", sagte der Angreifer, gestand aber, dass es durchaus "manchmal kältere Momente" gäbe.

"Es gab Zeiten, in denen wir beste Freunde waren und Zeiten, in denen wir weniger miteinander gesprochen haben - so ist unsere Beziehung", sagte Mbappé. Man arbeite allerdings immer im Interesse von PSG, versicherte der französische Nationalstümer.

Neymar & Kylian Mbappé

Elfmeter-Causa: "Sehen, wie es im Match läuft"

Auch die Elfmeter-Causa sei kein besonderes Problem, auch wenn darüber stetig diskutiert werde. "Wir müssen sehen, wie es im Match läuft. Wenn der Spielverlauf dazu führt, dass Neymar schießt, dann wird er schießen. Ansonsten bin ich es. Der designierte Elfmeterschütze zu sein, bedeutet nicht, alle Strafstöße zu schießen."

Die Debatte könnte bereits am Dienstag wieder entflammen, wenn PSG zum Auftakt in die Champions League auf Juventus Turin trifft (21:00 Uhr im Liveticker ). Fehlen wird dabei aufseiten der Alten Dame zwar Mbappés Landsmann Paul Pogba mit einer Meniskusverletzung, dennoch stand der Mittelfeldspieler zuletzt - wenn auch ungewollt - im Scheinwerferlicht.

Bizarrer Vorwurf gegen Pogba

Bruder Mathias hatte in Videos in vier Sprachen angekündigt, "die ganze Welt, genauso wie die Fans meines Bruders und erst recht die französische Mannschaft und Juventus, die Mitspieler meines Bruders und seine Sponsoren verdienen es, gewisse Dinge zu erfahren".

Im Zuge dessen hatte er Pogba unterstellt, Mbappé bei einem Hexenmeister verwünscht zu haben. "Er hat mich angerufen und mir seine Version der Ereignisse geschildert", beschwichtige Mbappé auf der Pressekonferenz vor dem Kracher in der Königsklasse.

Mbappé blickt Richtung Weltmeisterschaft

"Sein Wort steht gegen das Wort seines Bruders. Ich ziehe es vor, dem Wort meines Manschaftskameraden zu vertrauen", sagte er über seinen Nationalmannschaftskollegen und blickte bereits auf die Mission WM-Titelverteidigung in Katar voraus. "Das liegt auch im Interesse der Nationalmannschaft. Wir haben eine große Herausforderung vor uns."

Zudem wolle er Pogba keine weiteren Schwierigkeiten bereiten. "Er hat bereits mit einigen Problem zu kämpfen", so Mbappé, der aber sichtlich genervt abwiegelte: "Ich stehe dem Ganzen ziemlich distanziert gegenüber."

