Den besseren Start erwischten eindeutig die Gastgeber aus der französischen Hauptstadt. Nach nur fünf Minuten bediente Neymar Sturm-Kollege Kylian Mbappé per Lupfer-Vorlage im Strafraum. Der Franzose ließ sich die Großchance nicht nehmen und verwandelte die erste Torchance per Volley-Abnahme aus circa zehn Metern. Juventus hatte in der Folge aber mehr Ballbesitz und konnte sich ebenfalls eine erste Tormöglichkeit erspielen. Nach einer Flanke von Juan Cuadrado von der rechten Seite stieg Arkadiusz Milik im Strafraum am höchsten und konnte auf den Kasten von Gianluigi Donnarumma köpfen (19. Minute).

Der Schlussmann reagierte aber stark und konnte den Ball zur Seite ablenken. Der Nachschuss ging an der rechten Torseite vorbei. Doch der Mutmacher für die Gäste verlor seine Wirkung binnen weniger Minuten. Paris antwortete in der 22. Minute auf diese erste Chance der Gäste mit einem doppelten Doppelpass zwischen Mbappé und Achraf Hakimi. Am Ende war es wieder Mbappé der innerhalb des Strafraums den Ball aus der Luft nahm und platziert ins Eck abschloss.

Ad

Bis zum Pausenpfiff passierte nicht viel mehr, Paris dominierte das Spiel und ließ Juventus wenig Raum zum Aufblühen. Im zweiten Durchgang sorgte Joker Weston McKennie für ein belebendes Element bei den Turinern. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Filip Kostic den Ball in den voll besetzten Strafraum. McKennie nutzte den Umstand, dass Torhüter Donnarumma unter dem Ball hersprang und köpfte zum Anschlusstreffer der Gäste (54.). Nur zwei Minuten später verpasste Dusan Vlahovic den Ausgleich. Nach einer Cuadrado-Flanke von der rechten Seite setzte sich der Stürmer im Kopfballduell durch. Dieses Mal reagierte Donnarumma aber stark und lenkte den Ball zur Seite ab.

La Liga Real-Wechsel? Mbappé lässt mit Aussage aufhorchen VOR 6 STUNDEN

Juventus zeigte sich zwar bemüht und hatte durch den eingewechselten Manuel Locatelli noch eine Doppel-Chance (81.), blieb aber insgesamt zu unkreativ. Paris konterte in der Schlussphase mehrfach gefährlich, war aber in den Abschlüssen zu unpräzise. So blieb es beim 2:1 für die Gastgeber aus Frankreich. Der Sieg geht insgesamt in Ordnung. Bei beiden Treffern zeigte sich die hohe individuelle Klasse der Protagonisten aufseiten der Pariser.

Die Stimmen zum Spiel:

Vitinha (Paris St. Germain): "Das ist erst der Anfang, wir müssen uns noch verbessern. Wir haben auch gesehen, dass wir gute Dinge gemacht haben. In der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel besser kontrollieren müssen, aber das ist nicht schlimm, wir dürfen dem nicht zu viel Bedeutung beimessen. Es liegt an uns, daran zu arbeiten, bessere zweite Halbzeiten zu spielen."

Kylian Mbappé (Paris St. Germain): "Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den ersten 35 Minuten und der zweiten Halbzeit. Mein Fehlschuss beim 3:0? Ich habe in meinem Leben viele Tore verpasst, ich werde viele Tore schießen und viele verfehlen. Das sind die Tatsachen des Spiels. Man bestraft seine Mannschaft nicht durch Fehlschüsse, sondern dadurch, dass man über die Fehlschüsse nachdenkt. Es gibt Dinge, an denen wir arbeiten müssen, das ist normal, es ist die Champions League. Wenn es einfach wäre, hätten wir sie schon gewonnen."

Danilo (Juventus Turin): "Wir sind nicht hierhergekommen, um zu verlieren. Wir sind Juventus, und wo immer wir hingehen, wollen wir gewinnen. Heute haben wir, abgesehen von den ersten 20 Minuten, unseren Charakter, unseren Stolz und unsere Qualität gezeigt. Wir sind noch am Anfang, aber wir haben keine Zeit zu lernen. Das ist es, was ich bei Juve gelernt habe. Diesen Drang und diese Mentalität müssen auch die Neuen haben. Nur so werden wir stark werden."

Adrien Rabiot (Juventus Turin): „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil wir zu viele Fehler gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Ein bisschen bitter, weil wir nicht aufgegeben haben. Wir haben versucht zurückzukommen und wir hätten sie mehr in Schwierigkeiten bringen können.”

Der Tweet zum Spiel

Mit einem starken Auftritt, der von zwei Treffern gekrönt wurde, hat Kylian Mbappé das Rennen mit Erling Haaland um den Shootingstar der Champions League endgültig eröffnet. Das fiel auf: Das Trio ist bereit für Großes Der Start in der französischen Ligue 1 war für Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé ein Aufwärmprogramm. Das Trio kam in sechs Ligaspielen zusammengerechnet auf 29 Scorerpunkte. Doch wie jedes Jahr stellt sich die Frage, wie das Star-Ensemble der Franzosen im Top-Wettbewerb performt. Nach dem Auftaktspiel lässt sich sagen: Die drei Top-Starts scheinen diese Saison auf der ganz großen Bühnen gemeinsam zu funktionieren. Mbappé schoss die beiden entscheidenden Treffer und war immer wieder gefährlich im Offensivspiel. Neymar legte das 1:0 auf und produzierte weitere Mbappé-Chancen. Messi war in der Offensive der Taktgeber und löste immer wieder mit cleveren Dribblings enge Räume auf. Das wirkte deutlich stimmiger als im Vorjahr.

Die Zahl: 112

112 Pässe spielte Mittelfeldmotor Marco Veratti aufseiten des französischen Gastgebers. Dabei konnte er eine Passquote von 96 Prozent vorweisen. Veratti diktierte das Ballbesitzspiel der Pariser bis zu seiner Auswechslung in der 87. Minute. Dazu gewann der Italiener von seinen sechs versuchten Tacklings alle sechs und war somit auch gegen den Ball ein Schlüsselakteur. Insgesamt im heutigen Spiel sicherlich ein unterschätzter Matchwinner.

Das könnte Dich auch interessieren: Ex-Bayern-Profi macht Schluss: Badstuber gibt Karriereende bekannt

Guardiola spottet: "Beneide alle, die in die Zukunft sehen können"

Ligue 1 PSG-Boss attackiert Barça: "Katastrophe für den Fußball" VOR 8 STUNDEN