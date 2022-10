Kein Karim Benzema, kein Luka Modric, kein Federico Valverde - geht es für RB Leipzig etwa nur noch um die Höhe des Sieges gegen Real Madrid? "Genau so ist es", sagte Marco Rose scherzhaft vor dem Champions-League-Spiel gegen den Titelverteidiger am Dienstag (21.00 Uhr im Liveticker ). Denn auch dem RB-Coach ist klar, dass ein so wichtiger Erfolg im Kampf um das Achtelfinale gegen das Starensemble eine große Herausforderung wird.