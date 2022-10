In Kopenhagen verzichtete Manchesters Teammanager Pep Guardiola auf den zuletzt so treffsicheren Haaland - der frühere Dortmunder saß auf der Bank. Und der Verlauf spielte dem Favoriten nicht in die Karten.

Ein schönes Tor von Rodri (11.) wurde wegen eines Handspiels nach Sichtung der Videobilder aberkannt, kurz darauf verschoss Riyad Mahrez (25.) einen Handelfmeter, und nur fünf Minuten später flog Sergio Gomez (30.) mit Rot vom Platz.

In Unterzahl tat sich Manchester schwer, aufgrund des 1:1 (1:1) zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla reichte es dennoch zum Weiterkommen.

Auch der Titelverteidiger aus Madrid tat sich gegen Donezk die gesamte Partie über schwer. Olexander Subkow erzielte kurz nach der Pause die überraschende Führung für die Gastgeber (46.). Rüdigers Treffer (90.+5), bei dem sich der Nationalspieler am Kopf verletzte, rettete den Königlichen spät das Remis und den Einzug ins Achtelfinale.

