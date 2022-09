Die ersten Tage als Spieler des FC Barcelona wird Robert Lewandowski nicht in besonders guter Erinnerung behalten. In seinem ersten Pflichtspiel für die Katalanen biss sich der Pole an der fiesen Abwehr von Rayo Vallecano die Zähne aus, in der darauffolgenden Woche wurde ihm von dreisten Dieben die 75.000-Euro-Uhr vom Handgelenk gerissen, während er im Auto sitzend Autogramme schrieb. Herzlich Willkommen in Barcelona.

Immerhin: Das wertvolle Diebesgut wurde noch am Abend in einem Obstgarten unweit des Traningsgeländes gefunden und dem rechtmäßigen Besitzer unversehrt übergeben. Und auch sportlich wendete sich umgehend das Blatt zum Guten - Lewandowski schnürte im ersten Auswärtsspiel einen Doppelpack beim 4:1 in San Sebastian.

Seitdem sind drei weitere Liga-Treffer hinzugekommen; darunter waren auch recht sehenswerte wie das 2:0 in Sevilla letzten Samstag, als Lewandowski den Ball von der Brust tropfen ließ und ihn dann volley per Seitfallzieher im Tor versenkte.

In der spanischen Presse wird der 34-Jährige bereits mächtig abgefeiert. "Der unersättliche Lewy kann alles", titelte die Barça-nahe Zeitung "Sport" am Sonntag. Die "AS" kürte Lewandowski vorzeitig zum Torschützenkönig, obwohl in Spanien ja auch Tormaschinen wie Karim Benzema oder Iago Aspas (ebenfalls schon fünf Saisontore) kicken.

Xavi lobt Lewandowskis Spielintelligenz

"Lewandowski hat sich als sofortiger Leistungsträger erwiesen. Er hatte absolut keine Probleme, sich an seinen neuen Verein, seine neuen Mitspieler und das von Xavi Hernández vorgeschlagene Spielsystem anzupassen. Er hat sich sofort positiv auf die Leistung der Mannschaft ausgewirkt", sagt Felix Martin von Eurosport Spanien.

Für den Barça-Experten steht fest, dass Lewandowski "bisher der Star der Neuzugänge" ist. Bei Namen wie Raphinha, Andreas Christensen Franck Kessié, Jules Koundé und Marcos Alonso keine schlechte Reputation.

Es ist aber nicht nur Lewandowskis starke Torquote, die allgemein Beachtung findet. Trainer Xavi lobte nach dem Sieg in Sevilla Einsatz und Spielintelligenz seiner Nummer neun. "Es geht auch darum, wie er die Bälle erobert und kontrolliert. Das ist außergewöhnlich gut", sagte der Coach.

Pedri bezeichnet Zusammenspiel mit Lewandowski als "Luxus"

Wirkte Lewandowski bei seiner Premiere gegen Rayo noch eher wie ein Fremdkörper, der an vorderster Front vergeblich auf verwertbare Bälle wartete, ist er mittlerweile an vielen Angriffen der Blaugrana beteiligt, indem er sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt oder auf die Flügel ausweicht und so Räume für nachrückende Kollegen schafft.

"Mit ihm spielen zu können, ist Luxus. Es ist sehr leicht, sich mit einem solchen Fußballer zu verstehen", betont Spielmacher Pedri.

Laut Felix Martin hat sich Lewandowski schon eine Vorbildfunktion erarbeitet. "Seine Reife und seine Ratschläge können jüngeren Spielern wie Pedri, Gavi oder Ansu Fati helfen, einen Schritt nach vorne zu machen. Davon profitiert die ganze Mannschaft", so der Eurosport-Experte. "Er ist mit 34 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere und hat seine Leichtigkeit, Chancen zu kreieren und zu nutzen, nicht verloren."

Wandlung vom Eigenbrötler zum umgänglichen Kollegen

Auch zwischenmenschlich ist Lewandowski bei Barça offenbar angekommen. In München galt er vor allem am Ende seiner Zeit beim FC Bayern als Einzelgänger mit chronisch mieser Laune, wenn er keine persönlichen Erfolgserlebnisse in Form von Toren hatte, auch bei Siegen.

"Er ist ein außergewöhnlicher Spieler und eine natürliche geborene Führungspersönlichkeit. Ihn zu haben, es ist ein Segen. Er hat sich perfekt integriert, ist bescheiden, arbeitet für das Team und hilft dem Trainerstab. Lewandowski macht einen Unterschied", sagte Xavi.

Auch in der Öffentlichkeit zeigt Lewandowski eine neue Seite, er gibt sich volksnah. Unweit seines Hauses im noblen Vorort Castelldefels südlich von Barcelona, schmetterte er mit einem Straßenmusikanten den italienischen Klassiker "Volare". Ein Video des kuriosen Duetts kursiert seit ein paar Tagen im Internet.

Lewandowski bekommt die Wertschätzung, die ihm in München gefehlt hat

Lewandowski hat Barcelona im Sturm erobert. Barça-Legende Carles Puyol forderte unlängst den "Ballon d'Or" für den neuen Superstürmer.

Sein Abgang in München hatte ein Geschmäckle, die Art und Weise, wie er sich öffentlich gegen einen Verbleib bei Bayern trotz gültigem Vertrag stemmte, war unwürdig.

Letztlich hat er sein Ziel erreicht und sich mit dem Wechsel zum FC Barcelona einen Traum erfüllt. Diesen Traum lebt er im Moment und genießt die Wertschätzung, die er in München hin und wieder vermisst hat.

Bevor er nächste Woche für ein Spiel dorthin zurückkommt, muss Barça noch die Pflichtaufgabe gegen Viktoria Pilsen lösen (Mi. ab 21 Uhr im Liveticker) . Auf dem Papier der ideale Gegner, um sich warm zu schießen für das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen.

