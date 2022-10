Noch nicht einmal eine Minute war gespielt, da hatte Leipzig die erste Schrecksekunde zu überstehen. Eine Flanke von Liel Abada landete im Zentrum bei Daizen Maeda, sein Kopfball flog aber drüber (1.).

Anschließend übernahmen die Gäste die Kontrolle und verzeichneten teilweise Ballbesitzverhältnisse von über 70 Prozent. Torgefährlich wurde Leipzig dadurch allerdings nicht.

Stattdessen verbuchte Celtic gleich zwei Großchancen hintereinander. Zunächst traf Matt O’Riley im Anschluss an einen kurz ausgespielten Eckball per Flachschuss den rechten Pfosten (27.), nur zwei Minuten später flog Kyogo Furuhashis Kopfball nach Hereingabe von der rechten Seite knapp über das Tor von Janis Blaswich (29.).

Erst kurz vor dem Pausenpfiff ließ Leipzig seine Torgefährlichkeit durchblicken. Christopher Nkunku tanzte rechts im Strafraum Greg Taylor aus und visierte das linke untere Eck an. Joe Hart hielt mit einer starken Fußabwehr dagegen (45.).

Leipzig erhöht den Druck - Werner ist zur Stelle

Kurz nach Wiederanpfiff wurde Willi Orbán von Amadou Haidara freigespielt, scheiterte aber aus sieben Metern halbrechts an Hart (49.). Nach etwa einer Stunde versuchte es Timo Werner aus dem Rückraum, wurde aber trotz viel Freiraum geblockt (62.).

Leipzig erhöhte allerdings die Frequenz. Nach Vorarbeit von Werner verfehlte Mohamed Simakan aus aus sieben Metern halbrechts den linken Winkel nur knapp (69.). Wenig säter machte es Werner dann besser: Nach Chipball von André Silva von der linken Seite köpfte der Nationalspieler aus kurzer Distanz ins rechte Eck ein – die Führung für RB (75.).

Celtic antwortete mit Wucht, O’Rileys Gewaltschuss faustete Blaswich über den Querbalken (78.). Nur eine Minute später setzte Joker Georgios Giakoumakis einen Kopfball aus kurzer Distanz knapp links vorbei - wurde dabei allerdings auch von Benjamin Henrichs gehalten. Schiedsrichter Halil Umut Meler aus der Türkei ließ weiterspielen, auch der VAR meldete sich nicht - Glück für RB.

Statt des Ausgleichs für Celtic Glasgow fiel dann der zweite Treffer für die Gäste. Nach feiner Spieleröffnung von Abdou Diallo zu Werner bediente ebenjener den eingewechselten Emil Forsberg. Nach starker Ballmitnahme verwandelte der Schwede sehenswert ins rechte Eck (84.).

Es war die Entscheidung in einer lange Zeit offenen Partie, die für RB Leipzig mit drei Punkten endete. Somit wahrt der Bundesligist alle Chancen auf das Achtelfinale in der Champions League, während für Celtic Glasgow nur noch theoretische Chancen aufs Weiterkommen bestehen.

Die Stimmen zum Spiel:

Timo Werner (RB Leipzig): "Ich glaube, wir hatten in dem Spiel mehrere Phasen, wo wir gut waren, wo die anderen gut waren. Wir sind in Celtics guten Phasen mit einem blauen Auge davon gekommen und haben dann im richtigen Moment die Nadelstiche gesetzt und auch nicht unverdient gewonnen. Der größte Anteil an meinem Tor gehört André (Silva, Anm. d. Red.), der den perfekt flankt. Da muss ich meinen Kopf nur noch hinhalten."

Cameron Carter-Vickers (Celtic Glasgow): "Es ist enttäuschend, dass wir kein Ergebnis erzielt haben. Über weite Strecken des Spiels haben wir ganz gut gespielt. Das ist Champions-League-Fußball, da muss man seine Chancen nutzen. Das ist Fußball auf hohem Niveau. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten. Wir haben noch zwei Spiele vor uns - wir wollen zwei positive Ergebnisse."

Der Tweet zum Spiel:

Es geschehen noch Zeichen und Wunder.

Das fiel auf: Max Eberl sieht Auswärtserfolg

Zum ersten Mal seit Bekanntgabe seiner Vertragsunterzeichnung in Leipzig war Max Eberl, der ehemalige Gladbach-Manager, bei einem Spiel seines neuen Vereins live vor Ort. Zwar nimmt Eberl die Geschicke bei seinem neuen Arbeitgeber erst am 15. Dezember auf, die Champions-League-Partie gegen Celtic Glasgow wollte er sich aber offensichtlich nicht entgehen lassen. Und Glück brachte er seiner neuen Mannschaft allemal: gegen Celtic Glasgow gelang RB der zweite Champions-League-Erfolg in Folge.

Die Statistik: 6

Zum ersten Mal seit April 2022, also seit sechs Monaten, gewann RB Leipzig mal wieder ein Auswärtsspiel.

