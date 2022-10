Die Mannschaft habe ein "ähnliches Spiel wie im Hinspiel gemacht, nur heute haben wir die Chancen genutzt", sagte Werner.

Die erste Begegnung in Madrid hatte Leipzig noch unglücklich mit 0:2 verloren, dieses Mal sorgten Josko Gvardiol (13.), Christopher Nkunku (18.) und Werner selbst (81.) für den Erfolg.

RB kann den Einzug in die K.o.-Runde nun im letzten Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk am 2. November in Warschau perfekt machen. "Wir haben es nun in der eigenen Hand und müssen nicht mal gewinnen. Das ist eine optimale Ausgangslage", sagte Werner.

Auch Trainer Marco Rose lobte den Auftritt seiner Mannschaft, die ein "sehr gutes Spiel" gemacht habe: "Wir haben uns ein Endspiel erarbeitet. In Warschau gegen Schachtar, dort müsse Leipzig "den letzten Schritt gehen".

