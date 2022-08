"Du kommst einfach nie mehr ins Stadion, was willst du hier?", so Fischer weiter.

Grund für seinen Ausraster waren die Zwischenrufe des Fans, welche die Rede des 66-Jährigen ständig unterbrachen. Fischer bat die Eintracht-Anhänger zuvor darum, sich keine Fehltritte mehr zu leisten. Ansonsten stünden dem Bundesligisten in der anstehenden Champions League Geisterspiele bevor.

"Ich saß gestern am Tisch des UEFA-Präsidenten, der sehr deutlich gesagt hat: Ich habe tolle Sympathie für euch, ihr seid einen klasse Weg gegangen. Aber wenn bei euch Scheiße passiert, dann heißt das danach Geisterspiel in Frankfurt", schilderte Fischer ein Treffen mit UEFA-Präsident Aleksander Čeferin.

Die historische Reise in der Königsklasse, die der SGE bevorsteht, wolle Fischer nicht wegen irgendwelcher Fehltritte aufs Spiel setzen. "Ich will mit euch gemeinsam Champions League erleben. Ich will unseren Gegnern zeigen, was wir können und wofür wir stehen. Ich kann nie mehr ein Geisterspiel verkaufen, nie mehr!"

