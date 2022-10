Die Leuchtrakete hatte einen Fan aus Friedrichsdorf schwer verletzt.

Der eigentlich unbeteiligte Anhänger war beim Auswärtsspiel (1:0) von einer Rakete am Hals getroffen worden und daraufhin die Treppe hinunter gestürzt.

Wegen der Verletzung hatte er viel Blut verloren, außerdem brach er sich bei dem Sturz drei Rippen sowie einen Halswirbel.

Der Mann war zunächst in einem Krankenhaus in Marseille, dann in der Frankfurter Uniklinik behandelt worden.

(SID)

