Fußball

Chelsea-Star Kai Havertz derzeit nicht in Top-Form? Thomas Tuchel: "Das ist Tatsache!"

Kai Havertz konnte den Glanz seines CL-Finaltors vergangene Saison nicht so richtig in die neue Spielzeit transportieren. Von seiner Top-Form ist der Chelsea-Star derzeit entfernt. Trainer Thomas Tuchel schenkt ihm aber weiterhin das Vertrauen: "Er tut alles dafür, dass er das Level wieder erreicht. Wir tun alles dafür, um ihn dabei zu unterstützen. Er ist ein wichtiger Spieler in unserem Team."

00:00:56, vor 7 Minuten