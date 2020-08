Der ehemalige Liverpool-Coach Rafael Benítez hat die Unzufriedenheit mit der Leistung seines Teams Dalian Pro mit einer unmissverständlichen Geste deutlich gemacht. Der Trainer drehte dem Spielfeld bei der 1:2-Niederlage gegen Jiangsu Suning in den letzten gut 30 Sekunden demonstrativ den Rücken zu und blickte auf die leeren Ränge. Dalian holte nur einen Punkt aus den ersten drei Ligapartien.

"Ich mochte das Spiel nicht, und das war's", begründete Rafael Benítez auf der anschließenden Pressekonferenz schmallippig seine Geste. Auch auf zweimalige Nachfrage wurde der Spanier nicht ausführlicher. "Mir hat das Spiel nicht gefallen, das ist der Grund dafür", sagte er zunächst. "Ich würde sagen, dass mir das Spiel nicht allzu sehr gefallen hat", wiederholte er dann und beendete nach nicht einmal zwei Minuten die Pressekonferenz mit dem Worte: "Danke, Entschuldigung."

Benítez war im Juli 2019 in die chinesische Super League gewechselt, in den letzten Wochen wurden immer wieder Gerüchte über eine Rückkehr in die Premier League laut. 2005 war der gebürtige Madrilene mit dem FC Liverpool Champions-League-Sieger geworden.

