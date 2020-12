Auf Kingsley Coman angesprochen, gerät Bayern-Trainer Hansi Flick in letzter Zeit geradezu ins Schwärmen.

"Wenn er Spaß am Fußball hat, dann hat er eine wahnsinnige Qualität", erklärte der Bayern-Coach am Dienstag auf der Pressekonferenz gegenüber Eurosport . Coman habe "enorme Qualitäten im Eins gegen Eins" und sei "sehr schnell".

Der junge Franzose gehört ohne Frage zu den torgefährlichsten Bayern der vergangenen Monate. Hinter Robert Lewandowski (16 Tore, fünf Vorlagen) und Thomas Müller (9/9) hat Coman in dieser Saison bisher die meisten Torbeteiligungen. Ganze 13 sind es schon nach 13 Partien. Seine direkten Konkurrenten auf den Außenbahnen, Leroy Sané (8) und Serge Gnabry (6), liegen deutlich dahinter.

Das Lob habe sich der 24-Jährige daher verdient, betonte Flick. Zumal Coman auch "ein sehr teamorientierter Spieler" sei und seine Mitspieler nicht nur auf dem Platz unterstütze. "Er ist immer für sie da", so der 55-Jährige. Coman sei "ein offener Spieler und Mensch, der einfach ein gutes Gemüt hat, immer Spaß hat".

Doch der Reihe nach: 2015 geriet der damals 19-Jährige bei Juventus Turin ins Visier der Münchener, wurde zunächst ausgeliehen und 2017 fest verpflichtet. Seine erste Saison, damals unter Trainer Pep Guardiola, machte Lust auf mehr. In 35 Spielen erzielte er sechs Tore und bereitete zwölf Treffer vor. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt auf den Außen noch die beiden Bayern-Legenden Franck Ribéry und Arjen Robben auf Torejagd gingen.

Dann folgten drei Spielzeiten zum Vergessen, sowohl gesundheitlich als auch zum Teil spielerisch. Durch einen Außenbandriss fehlte Coman im Winter mehrere Wochen. Das Ergebnis: zehn Spiele weniger als in der Vorsaison und nur drei Torbeteiligungen. Im Jahr 2018 wurde der Franzose von seinem Körper richtig ausgebremst. Zwei aufeinanderfolgende Syndesmosebandrisse zwangen Coman von März bis November zu einer ungewollten Pause.

31 Pflichtspiele verpasste der Außenstürmer in dieser Zeit. Doch von den wiederholten gesundheitlichen Rückschlägen ließ sich Coman nicht unterkriegen. Nach seinem Comeback erzielte er in den verbleibenden 28 Saisonspielen immerhin noch neun Tore und legte sechs Treffer auf.

Doch spätestens mit seinem entscheidenden Finaltreffer in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und dem daraus gewonnenen Selbstbewusstsein scheint der 24-Jährige endgültig einen neuen Weg eingeschlagen zu haben. Auch Comans körperliche Fitness spielt dabei nach Angaben von Flick eine Rolle.

"Er hat das Vertrauen in seinen Körper und das Vertrauen in seine Stärke", erklärte der Bayern-Coach vor dem Union-Spiel am vergangenen Wochenende. Angesichts der zahlreichen Verletzungen der Vergangenheit musste sich der Linksaußen dies erarbeiten.