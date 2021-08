Im Duell zwischen dem englischen Meister (Manchester City) und Pokalsieger (Leicester City) waren die "Foxes" von Brendan Rodgers in der ersten Halbzeit das aktivere Team.

So hatte Leicester nach 23 Minuten die erste gute Gelegenheit, um in Führung zu gehen. James Maddison bediente auf der rechten Seite Ricardo Pereira, der sich bis zur Grundlinie durchtankte und dann den mitgelaufenen Youri Tielemanns bediente. Dessen scharfe Hereingabe konnte Ayoze Pérez allerdings nicht verwerten.

Aber auch in der Folge hatte der Pokalsieger die Partie im Griff, machte vor allem das Zentrum dicht und ließ Manchester City kaum zur Entfaltung kommen.

Die Elf von Pep Guardiola wurde einzig in der Anfangsphase einmal gefährlich, ein Freistoß von Ilkay Gündogan aus 20 Metern Torentfernung wurde von Kasper Schmeichel entschärft (7.).

Kurz vor der Halbzeit hatte Jamie Vardy dann das 1:0 für Leicester auf dem Fuß, nach einer Hereingabe von der linken Seite von Maddison scheiterte der Stürmer allerdings aus sechs Metern am stark reagierenden Zackary Steffen (45.).

Im zweiten Durchgang war Manchester City bemüht, fand aber weiterhin nur selten die Lücke in Leicesters gut organisierter Defensive. Ansatzweise gefährlich wurde es durch einen Fernschuss von Gündogan (56.), ehe Riyad Mahrez einen Konter hätte veredeln können – wenn nicht müssen. Der Franzose wurde im Strafraum allerdings im entscheidenden Moment von Wilfred Ndidi gestört (59.).

Leicester hingegen ließ die Zielstrebigkeit aus der ersten Halbzeit vermissen. Die zahlreichen Ein- und Auswechslungen auf beiden Seiten störten den Spielfluss zusätzlich. Einzig die Einwechslung von Manchesters Rekord-Neuzugang Jack Grealish ließ die 53.000 zugelassenen Zuschauer jubeln (65.).

Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal aufregend. Der eingewechselte Patson Daka dribbelte mit viel Tempo auf das Tor von Steffen zu, wurde aber im letzten Moment von Nathan Aké gestoppt (84.).

Wenig später stand Aké erneut im Mittelpunkt – dieses Mal wurde es für den Abwehrmann allerdings bitter. Gegen den ebenfalls eingewechselten Kelechi Iheanacho verursachte Aké einen völlig unnötigen Elfmeter, den der Ex-City-Spieler Iheanacho selbst zum 1:0-Endstand verwandelte (89.).

Der erste Titel der noch so jungen Saison ging also an Leicester City, Pep Guardiola und seine Mannschaft gingen hingegen leer aus.

Der Tweet zum Spiel:

Große Freude bei den Spielern von Leicester City über die erste Trophäe der Saison.

Das fiel auf: Manchester City erstaunlich harmlos

Es war eine erste Halbzeit zum Vergessen für Pep Guardiola und sein Team. Nur ein Torschuss gelang dem amtierenden Meister in den ersten 45 Minuten, gegen das gut organisierte Pressing von Leicester City fand Manchester kaum einmal kreative Lösungen. In Abwesenheit des noch angeschlagenen Kevin De Bruyne konnte weder Ilkay Gündogan in der Mittelfeldzentrale überzeugen, noch wussten die Youngster Cole Palmer und Samuel Edozie sich durchzusetzen. Einmal mehr wurde deutlich, wie wichtig der Belgier De Bruyne für das Spiel des englischen Meisters ist. Mit seinen klugen Pässen macht er zumeist den Unterschied aus. Große Hoffnungen liegen nun auch auf Neuzugang Jack Grealish, der als "Instinktfußballer" gilt und immer wieder das Risiko in seinen Dribblings sucht. Allerdings konnte er nach seiner Einwechslung im Community Shield auch noch keine Akzente setzen. Wohl verständlich, nach gerade einmal drei Tagen in Manchester.

Die Statistik: 1971

Für Leicester City war es der erste Triumph im Community Shield seit 1971.

