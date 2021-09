Die CONCACAF-Zone umfasst Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik.

Brunswijk lief bei der 0:6-Hinspielpleite seines Vereins Inter Moengotapoe l in der Landeshauptstadt Paramaribo gegen CD Olimpia aus Honduras auf. Sein 54-minütiger Einsatz in der Begegnung als Inter-Kapitän - mit der symbolischen Rückennummer 61 für sein Geburtsjahr - an der Seite seines Sohnes Damian dürfte allerdings kaum in Zusammenhang mit seinen Qualitäten als Stürmer stehen: Inter Moengotapoe gehört zum Privatbesitz des schillernden Geschäftsmannes.

Seinen Rekord wird Brunswijk allerdings keinesfalls im Rückspiel ausbauen. Der ehemaliger Armee-Offizier und frühere Rebellenführer kann seine Heimat wegen mehrerer Haftbefehle nicht ohne das Risiko einer Verhaftung auf ausländischem Boden verlassen. In Abwesenheit wurde Brunswijk wegen Drogenhandels in Surinams früherer Kolonialmacht Niederlande 1999 zu acht Jahren Gefängnis und ein Jahr später in Frankreich sogar zu zehn Jahren hinter Gittern verurteilt.

m:tel Premijer Liga Bosnien: Fans von Velez Mostar zünden Auto von Schiedsrichter an VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Kahn über Bayern-Doku: "Den Klub so nah wie nie zuvor erleben"

(SID)

Kurios: Glasner kennt den Sportvorstand des FC Bayern nicht

Süper Lig "Kein Hirn": Balotelli rächt sich an Besiktas-Trainer VOR 3 STUNDEN