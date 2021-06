Publiziert 02/06/2021 Am 07:45 GMT

Neben der Fußball-Hochburg Rio de Janeiro mit dem weltberühmten Maracana sind in der Hauptstadt Brasilia und Cuiaba weitere Arenen der WM 2014 als Copa-Stadien vorgesehen. Vierter Spielort ist das zwischen Brasilia und Cuiaba gelegene Goiania. Die Regierung kündigte bereits an, zu den Spielen keine Zuschauer zuzulassen

Ursprünglich sollte die Copa America in acht Stadien stattfinden, darunter auch Spielorte in Argentinien (Absage wegen Pandemie) und Kolumbien (Verzicht nach Bürgerunruhen). Die zehn Teams waren dazu in zwei Fünfer-Gruppen mit Argentinien und Brasilien als Gruppenköpfe eingeteilt worden.

(SID)

