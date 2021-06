Publiziert 25/06/2021 Am 07:51 GMT

Chile, das beim Vorrundenabschluss der Fünfer-Gruppe A nun seinen Ruhetag hat, droht dagegen nach dem 0:2 (0:1) gegen Paraguay noch der Absturz auf Rang vier und damit in der ersten K.o.-Runde ein Duell mit der Selecao. Diese steht nach drei Siegen bereits als Sieger der Gruppe B fest.

Das zuletzt fünf Mal in Folge sieglose Uruguay benötigte gegen die weiter punktlosen Bolivianer in Cuiabá zunächst Schützenhilfe durch ein Eigentor von Jair Quinteros (40.), ehe Starstürmer Edinson Cavani eine der zahlreichen Chancen der "Urus" in der 79. Minute zur Vorentscheidung abschloss.

Schon vor ihrem letzten Gruppenauftritt für das Viertelfinale qualifiziert, zeigten die sichtlich müden Chilenen in Brasilia wenig Widerstand gegen Paraguay, das durch Braian Samudio (33.) und Miguel Almirón(58., Foulelfmeter) zum zweiten Sieg kam. Nach dem Duell flog "La Roja" nach Hause, um zu den Viertelfinals am 2. und 3. Juli verstärkt mit dem bislang geschonten Altstar Alexis Sánchez an den Zuckerhut zurückzukehren.

Das spielfreie Argentinien feierte am Donnerstag erst einmal den 34. Geburtstag seines Kapitäns Lionel Messi. Am Montag müssen die "Gauchos", welche die Gruppe A mit sieben Punkten anführen, gegen Schlusslicht Bolivien (0) ran. Uruguay (4) kann gegen Paraguay (6) mit einem Remis noch Chile (5) wegen der besseren Tordifferenz auf Rang vier stürzen.

