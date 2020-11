Der frühere Mainzer Coach hatte nach Verbandsangaben wie sein Assistent Morten Wieghorst und einige Profis um Poulsen und den Schalker Frederik Rönnow engen Kontakt zu Skov oder dem ebenfalls positiven Stabmitglied. Alle Betroffenen sind negativ, wurden aber isoliert und stehen im ohnehin umstrittenen Länderspiel gegen Schweden am Mittwoch nicht zur Verfügung.

Nach Kimmich-Verletzung: Löw prangert Terminhatz an

Der dänische Verband reagierte auf den Ausfall von jetzt insgesamt 20 Nationalspielern mit der dritten (!) Nachnominierungsrunde und holte sieben Spieler dazu, darunter sechs Neulinge. Am Sonntag waren bereits neun, am Montag weitere zwei Spieler nachträglich berufen worden.

Hintergrund des Durcheinanders ist die Übertragung von mutierten Coronaviren von Nerzen auf Menschen in Dänemark. Deshalb steht auch die Partie zwischen England und Island (Nations League) am 18. November auf der Kippe - die Isländer spielen zuvor in Kopenhagen gegen die Dänen. Der englische Verband prüft aktuell einen alternativen Austragungsort zu Wembley, im Gespräch ist neben Deutschland auch Albanien.