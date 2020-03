Coronavirus: Champions-League-Rückspiel zwischen Valencia und Atalanta ohne Fans

Wie der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa am Dienstag mitteilte, wird neben der Begegnung in der Königsklasse am 10. März (21.00 Uhr) auch das Rückspiel im Europa-League-Duell zwischen dem FC Getafe und dem italienischen Topklub Inter Mailand (19. März) vor leeren Tribünen gespielt.

Italien ist der größte Herd des Coronavirus in Europa, in der Serie A fanden am vergangenen Wochenende deshalb nur vier Begegnungen statt. Atalanta mit dem deutschen Profi Robin Gosens hatte die erste Partie gegen Valencia deutlich mit 4:1 für sich entschieden.